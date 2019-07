Väärikas mööbliettevõte, kelle pühendumus ja professionaalsus lubab luua iga unistuste kodu

Ärinimega Samiks OÜ ehk kaubamärgina tuntud kui Idema on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on turul tegutsenud juba alates 1991. aastast. Tänavu tunnustati ettevõtet juba kümnendat korda „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistusega, mis näitab ettevõtte järjepidevust, professionaalsust ja majanduslikku edu ning tugevust kõikidele klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele. Millised on need põhitõed, mis on teinud ettevõttest pika ajalooga ja klientide hulgas tunnustatud firma, sellest rääkis Idema juht Peep Savason.

Kuidas sündis ettevõte Idema?

„Kasvasime välja Soome – Eesti ühisettevõttest sooviga pakkuda täisteenust köögi-, esiku ja vannitoamööbli valdkonnas. Olime taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks esimesi firmasid, kes sellist täislahendust pakkuma hakkas. Turu seis oli alguses keeruline, sest ehitati vähe. Alustasime kolmekesi ja nagu ikka alguses tuli alguses teha kõike ise, alates disainist lõpetades transpordi ja mööbli paigaldusega. Hetkel on meeskond suurem ja moodustab koos erinevate oma ala spetsialistidega ca 20 inimesega kollektiivi, kuhu lisanduvad veel tehase spetsialistid,“ jutustab Savason.

Kuidas on Idemast saanud eelistatud kaubamärk?

Savasoni sõnul on Idema kaubamärgi tuntuse ja tugevuse taga hea disain, kvaliteetne toode, kokkulepetest kinnipidamine ja usaldus. „Peame oma missiooniks pakkuda toodet ja teenust, mis paneb kliendi silmad särama ja valmistab talle rahulolu ka aastate pärast. Püüame teha kliendi jaoks keerulised valikud lihtsaks ja nauditavaks. Idema erineb just selle poolest, et igal meie köögil on oma meister, kes annab oma parima, et köök saaks just selline nagu klient on soovinud. Seega võib öelda, et meie mööblil on justkui oma hing sees,“ toob Savason välja Idema eripärad.

„Lisaks kvaliteetsele tootele ja teenindusele on meie suureks konkurentsieeliseks inimeste pikaealine kogemus. On ju tegemist väga tehnilise alaga, seega on meie töötajate kogemus üks suurimaid tugevusi, mis tuleb suuresti kasuks pakkumaks kliendile parimat lahendust. Ei saa mainimata jätta, et meie eeliseks on ka trenditeadlikud ja lojaalsed kliendid, kes leiavad ikka jälle tee tagasi Idema toodeteni,“ jutustab juht.

„Mööblivaldkonnas tegutsejana me külastame regulaarselt ka erinevaid erialamesse, et olla teadlikud maailmas toimuvast. Võin julgelt öelda, et oleme õigel teel, sest tänane toode, mida pakume on väga heal tasemel. Meil on põhjust olla uhke meie klientide ja toote üle,“ sõnab Savason.

„Heade tulemusteni oleme jõudnud tänu oma inimestele ja meie klientidele ning läbi aastatepikkuse sihipärase tegevuse. Ei tohi fookust kaotada ja olla kade , et kellelgi läheb sinust paremini. Oluline on teha oma asja ja ikka armastuse ja südamega,“ lisab ta.

Kuidas kirjeldaksid Idema klienti?

„Idema kliendid on väga avatud, lojaalsed ja disainiteadlikud! Tänasel päeval moodustavad 80% meie klientidest inimesed, kes on varem meilt ostnud või siis sõprade poolt soovitatud. Hindame seda lojaalsust väga ja hoiame seda usalduselippu kõrgel. Eritellimusmööbli puhul võib tulla ette olukordi, kus mõnda nüanssi ei suudeta algselt ette kujutada, siis on oluline just see, et kuidas selles situatsioonis leida lahendusi, mis sillutavad tee kliendi rahuloluni,“ sõnab Savason.

Mida peate oluliseks ettevõtte sisemise elu puhul?

„Pean tähtsaks hoida ettevõtte ja inimeste tervis korras. Selleks tuleb ettevõttesse ja inimestesse investeerida. Selleks, et põllult head saaki koristada tuleb sinna ka panustada. Ei piisa kui paned kevadel kartuli maha ja siis lähed järgmine kord sügisel saaki koristama. Olen tänulik inimestele kellega koos töötan ja kellega koos klientidele lisaväärtust loome. Meie inimesed ei ole aastate jooksul palju vahetunud. Näiteks kuuel inimesel on staaž üle 20 aasta ja teisel kuuel üle 10 aasta. Olen teadlik, et pikalt ühes kohas töötamine võib tekitada olukorra jääda mugavustsooni, kuid kui inimeste füüsis, hoiakud ja mõtlemine on korras, siis ei saa sellist ohtu tekkida. Ikka tahad olla täna parem kui eile. Pigem asjatu tõmblemine ja mõtlematu struktuuride muutmine toob kaasa inimestes stressi, mis omakorda mõjub negatiivselt tulemustele. Äriarenduse puhul on tähtis suhelda inimestega, kes on sinust mingil alal paremad. See on heaks motivaatoriks ja inspiratsiooni allikaks,“ räägib Savason.

„Mulle meeldib see, et meie kollektiivis on igal inimesel omad tugevused ja eripärad, mis tegelikult loovadki terviku. Teeme koos kolleegidega erinevaid koolitusi, väljasõite, soosime sportimist, et hoida vaim värske ja tervis korras,“ lisab ta.

Kuidas hindate „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnustust?

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistusest on olnud kasu, sest inimesed vaatavad, kuhu ja kellele nad oma raha toovad. Oluline kaal ostuotsuse langetamisel osta sisustus meilt, tugineb usaldusväärsusel, väärikal minevikul ja firma võimekuses. Lisaks on olnud abiks „Eduka ettevõtte tunnistus“ ka välispartneritega erinevate lepingutingimuste läbirääkimistel. „Edukas Eesti Ettevõte“ logo on meil kuvatud e-maili jaluses,“ sõnab Savason.