Vabaduse Pood hoolitseb Hiiumaal selles eest, et kraanist tuleks vett ja lamp laes põleks

Vabaduse Pood on "Edukas Eesti Ettevõte“, mis tegi oma uksed esmakordselt lahti 12. juunil 1996. aastal. Tegemist on Hiiumaa suurima sanitaartehnika ja elektrikaupade pakkujaga, olles aastaringselt usaldusväärne partner nii kohalikele elanikele kui ka „suvehiidlastele“.

Ettevõtte tegemisi tutvustas lähemalt poe juhataja Külliki Kuusalu.

Millal sai ettevõte alguse?

„Kauplus alustas tegevust ühe müüjaga 1996. aasta juunis Vabaduse tänav 6 maja esimesel korrusel. Tol ajal puudus Hiiumaal sanitaartehnikat ja elektrikaupu müüv kauplus ning omanikel tekkis võimalus hakata kasutama vana Teenindus-Tootmiskombinaadi vastremonditud ruume, mis viis Vabaduse Poe avamiseni,“ meenutab kaupluse juhataja.

„Kaubavaliku suurenemisega laienes aastal 2000 Vabaduse tänav 6 kauplus ka teisele korrusele. Üksteise kõrval asusid vannitoa- ja elektrikaubad, mõlemaid tuli järjest juurde. Et asju süsteemi saada, avasime 2011. aasta juunis eraldi elektrikaupade kaupluse kõrvalasuvas Vabaduse tänav 8 majas. Tänaseks töötab kõrvuti kaks poodi, kus klientidele pakuvad abi ja nõu oma ala spetsialistid,“ sõnab Kuusalu.

Ettevõte peab väga lugu nii oma klientidest, pakkudes

püsikliendiprogrammi, kui ka oma meeskonnast. Külliki sõnul areneb kaupluse meeskond pidevalt koos klientidega, sest müüjad lahendavad iga kliendi mure või soovi personaalselt, mille läbi rikastub meeskond nii teadmiste kui ka oskustega. „Väärtustame seda, kui klient räägib meile oma probleemist ning me koos püüame leida parima lahenduse. Tellitavate kaupade tarneaja hoiame võimalikult lühikese ja hinnataseme mõõduka,“ sõnab juhataja.

„Oma töötajatega mõnus koos tegutsemine on meie jaoks oluline. Oleme paindlikud, arvestame üksteise soove, naudime ühisüritusi. Kõik töötajad on väga tublid. Tuleb ju väikeses firmas teha palju erinevaid töid,“ sõnab Kuusalu.

„„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus on meil aukohal ning paigutatud klientidele nähtavale kohta. Kasutame tunnistuse logomärke ettevõtte kodulehel ja ka mujal reklaamides. Kindlasti soovitan ka teistele „Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnistust, see on ju auasi kui selline on välja teenitud oma pideva hea tööga,“ sõnab lõpetuseks kaupluse juhataja.