Vastupidavad, tulekindlad ja stiilsed fassaadipaneelid, mis sobivad ideaalselt Eesti kliimasse

SE Grupp on edukas Eesti ettevõte, mis loodi 2012. aastal ning mille peamine töö tol hetkel oli mitmesuguste kaminate paigaldamine ja viimistlemine.

Pärast ettevõtte loomist otsiti ja katsetati pidevalt erinevaid materjale klientide kaminate ja elutubade seinte katmiseks. Tänaseks on SE Grupp oma ettevõtte arendamist jõuliselt jätkanud, olles alates 2018. aastast Jaapani firma KMEW Co., Ltd. ametlik esindaja Eestis.

Koostöö Jaapani firmaga

Jaapani firma KMEW on spetsialiseerunud välistööde materjalide tootja, kellel on üle 30 aasta kogemusi. KMEW loodi siis, kui Jaapani kaks juhtivat ehitusmaterjalide tootjat – Kubota Corporation ja Panasonic Corporation – ühendasid oma välistööde materjalide tootmisvõimsused. Kui tutvuti Jaapani firma KMEW Co., Ltd. kiudtsemendist fassaadipaneelidega, avaldasid paneelide faktuuride valik ja materjali kvaliteet muljet. Kohe saadi aru, et see on suurepärane võimalus hakata pakkuma Eesti klientidele sise- ja fassaaditöödeks parimat materjali. Firmal KMEW on praegu Jaapanis viis tehast, mis toodavad kiudtsemendist fassaadipaneele ning esindused asuvad nii Euroopas, Ameerikas kui ka Kagu-Aasias.

Jaapani kvaliteet otse koju kätte

SE Grupp pakub Eesti ehitusturule Jaapanis toodetud kvaliteetset välistööde ehitusmaterjali, mis on mõeldud eeskätt ventileeritavatele fassaadidele. KMEW-i kiudtsemendist paneelid ventileeritavatele fassaadidele on naturaalsed ega sisalda asbesti ega muid kahjulikke aineid. Paneele on saadaval rohkem kui 400 erineva värvivaliku ja faktuuriga: kivi, puit, tellis, krohv. Toodete suur sortiment võimaldab pakkuda paneele erinevate eesmärkide ja rahaliste võimalustega klientidele. Lisaks suudab ettevõte pakkuda kvaliteetset teenust ka nendele klientidele, kes vajavad fassaadi eriprojektiga ehitisele.

SE Grupp OÜ tagab kõigile klientidele paneelide paigutuse vastavalt projektile või maja mõõtmetele ning peale selle pakutakse paneelide ja juurdekuuluvate materjalide tasuta arvestust, mis on suur eelis, sest vähendab kliendi ebamääraseid kulusid fassaadimaterjalide ostmisel.

Jaapani kvaliteet sobib suurepäraselt Eesti kliimasse

Jaapani arendajad on loonud fassaadipaneelile optimaalse koostise, tänu millele on sellel mitu head omadust: stiilsus, külmakindlus, tehnoloogilisus, lihtsus ja pikk kasutusiga. Jaapani fassaad on ventileeritav, mistõttu püsib see aastaid suurepärases seisundis. Fassaadil ei teki seenekahjustusi ega hallitust ning see ei pragune. Kiudtsemendist paneelid säilitavad hästi oma mõõtmeid ja omadusi. Tänu KMEW-i fassaadipaneelide spetsiaalselt välja töötatud „titaankatte“ koostisele ei vaja maja fassaad iga 4–5 aasta tagant värvimist ning paneelidel on isepuhastumise funktsioon – vihm peseb mustuse fassaadilt maha. Ühtlasi on fassaadipaneelid tulekindlad (tulekindlusklass on A2-S1 d0) – need ei põle ehk sobivad ideaalselt, kui puitfassaad tuleb vastavalt tuleohutusnõuetele välja vahetada.

Paljud kliendid eelistavad eri materjalidest kombineeritud fassaadi: krohv ja kivi, krohv ja tellis, puit ja kivi jne. KMEW-i Jaapani fassaadipaneelid võimaldavad ehitada kliendil mis tahes fassaadi väga kvaliteetselt ning kivi, tellise, puidu ja krohvi faktuuri loomulikkust on näha isegi siis, kui inimene seisab fassaadi juures ja puudutab seda käega. Paneelid sobivad ka sisetöödeks. SE Grupi kliendid kasutavad KMEW-i paneele elutubade ja esikute seinte katmiseks ning kaminate viimistlemiseks. Tänu paneelidele muutub maja interjöör nüüdisaegseks, stiilseks ja kordumatuks.

SE Grupp hindab väga klientide tagasisidet ka siis, kui tööd on lõpetatud. Ettevõte ei kaota klientidega kontakti, sest neid huvitab fassaadi seisund ka pärast selle paigaldamist.

Firma KMEW Co., Ltd. on sõlminud partnerlusleppe rahvusvahelise firmaga Hilti, et pakkuda ehitusprojektidele igakülgset sertifitseeritud tuge ja töötada välja metallsüsteemide kinnitused KMEW-i kiudtsemendist paneelide paigaldamisel kuni 75 meetri kõrgustele hoonetele.

Samuti on SE Grupp OÜ läbinud KMEW-i kiudtsemendist paneelide paigaldamise väljaõppe ja praktika ning firmal on KMEW Co., Ltd. vastav sertifikaat.