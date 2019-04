OTSEBLOGI | Konverentsil "Julgus teha teisiti" raputatakse Eesti äriinimeste maailmapilti

Kuidas Colombias ihukaitsjat palgata: juhtimise õppetunnid erinevatelt kultuuridelt

Ekspressi ärikonverents

Kaja Kallas kinnitab, et tal on hea meel öelda konverentsi avasõnad, sest päevapoliitiliste sündmuste tõttu on tal nüüd palju vaba aega käes.

See algas! Enne Kaja Kallast ütleb kõige esimesed sõnad konverentsi moderaator Yrjö Ojasaar. Yrjö on investor ja mentor, kes on aidanud paljudel startup-ettevõtetel hankida rahastust (teiste seas Fortumo, Pipedrive, Tahe Outdoors). Ta on konsultant mitmetes ärikiirendites nii Euroopas kui Eestis.

Tänasele Eesti Ekspressi ärikonverentsile oleme kutsunud esinema maailma tipptegijad, kes on hoolega valitud just selle järgi, et nende mõtted on värsked, jõulised, eristuvad. Nad kõik on oma meetodi või oma sõnumi kohaleviimisel pidanud ületama paljude mõjukate inimeste vastasseisu.Aga nad on suutnud oma ideed ellu viia. See tähendab, et neil kõigil on unikaalseid kogemusi, mida jagada ja millest meie kõik võiksime õppida.Seda kõike saame esimest korda kogeda otse Tallinna südames.

Umbes viie minuti pärast ütleb konverentsi avasõnad viimaste valimiste menukaim kandidaat Kaja Kallas.

Mis Eestis on head, on saavutatud tänu sellele, et otsustajad on mingil hetkel tahtnud ja julgenud teha asju hoopis teisiti, kui on tavaks.Kui palju öeldi 1990. aastate algul, et liikuma peaks tasa targu, nagu paljud teised! Eesti tegi hoopis teisiti.Kui palju öeldi 1990. aastate lõpus, et ettevõtete tulumaksu kaotamine lööb riigi uppi. Eesti tegi tookord jällegi teisiti.Neid näiteid on kümneid avalikus sektoris ning tuhandeid erasektoris - ikka on midagi suurt sündinud sellest, et keegi on mõelnud julgemalt, tegutsenud kiiremini.Me oleme viimase kolmekümne aasta jooksul paljudes asjades suutnud olla maailma esimesed, maailma parimad. Meil on praegugi palju värskeid, innukaid ja ambitsioonikaid ettevõtjaid, meil on mitmeid projekte, mis on teinud Eesti tuntuks või teevad seda lähitulevikus. Sellegipoolest see hoog, see ambitsioonikus ei ole enam endine. Liiga paljud meist teevad asju “nii nagu ikka”, “nagu peab”, “nagu mujal tehakse” ehk kokkuvõttes ülearu ettevaatlikult, alati samamoodi.Edukas olemiseks on vaja olla julge ja vahel teha teisiti.