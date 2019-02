President Kaljulaid on eksiteel, ütleks Nassim Nicholas Taleb

Sest Talebi maailm on hoopis teistsugune. Kui populaarses vaates räägitakse multikultuursusest, harmooniast ja kooseksisteerimisest, sest „meid kõiki ühendab”, siis Talebi järgi on ühiskonda edasilükkav jõud hoopiski asümmeetria. Kui näiteks on kaks gruppi, ütleme eestlased ja venelased või kristlased ja paganad või inglisekeelsed ja prantsusekeelsed, siis poliitiline korrektsus pajatab kooseksisteerimisest ja sellest, kuidas erinevus rikastab. Talebi sedastab, kuidas märksa tõenäolisem on hoopiski see, et üks võidab ja teine kaotab, keegi võtab üle kellegi kultuuri ja kombed, keegi unustab oma keele ja võtab üle võõra.

Võidab see, kes kõige sallimatum

Ennast väga pisikesteks ja nõrkadeks ja kohe-kohe väljasurevateks arvavad eestlased ei pea Talebi sõnumit siiski kurjakuulutavalt lugema. Väikesed ja sallimatud on tugevamad kui suured ning paindlikud. Ühiskond ei muutu konsensuste, komiteede ja selle järgi, kuidas enamus hääletab, kirjutab Taleb. Piisab palju vähemast arvust inimestest, et ühiskonna tasakaalu oluliselt muuta. Võidab see, kes on kõige sallimatum, ütleb Talebi.