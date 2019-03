VIDEO: Gerd Kanter räägib Ekspressi konverentsil, mida ta tegi teisiti, et sai maailma parimaks - see oli dopinguvaba sport

"2018. aasta Berliini Euroopa meistrivõistluste järel algas minu jaoks uus ajajärk - võistlusjärgne aeg. See aeg on mind tänaseks toonud siia, Eesti ühele suuremale lavale. Praegu on see saal tühi, aga õige pea, 18. aprillil, on see täis ärksaid päid, kuulamas, kuidas teha teisiti. Mis on teisiti tegemine minu jaoks?," kirjeldab Kanter oma esinemise sisu.

"Minu jaoks on see puhas, dopinguvaba, mäng. Alustada tippkarjääri 16aastaselt ja teha seda abiainete vabalt. Ja mitte ainult spordis, ka poliitikas ja äris peaksime tegutsema dopinguvabalt. Neist ja teistest teemadest siin laval räägingi."

Konverensti vaheajal saab maitsta toitu, mida sõi Kanter olümpiaviõidu päeval Pekingis 2008. aaastal.

Aukartusäratav nimekiri teeb Ekspressi konverentsist "Julgus teha teisiti" Baltikumi viimaste aastate ühe suurima honorarifondiga ürituse. Esinejatele makstakse ca 200 000 eurot, millest ligi pool läheb ühele esinejale.