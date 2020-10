Eesti rattatootjal on maailmas fännid, kes nende disainikeelest hästi aru saavad

Ampler Bikes on üks neid ettevõtteid, mis koroonaajast selgelt võitnud on. Seda on teinud jalgrattatööstus üldiselt. Ampleri disain meelitab ligi kindlaid ostjaid ja selles valdkonnas on see tavaline, et paljudel tegijatel on oma fänkond. Ampler on Aasta disainirakendaja 2020.

Eestis jalgrataste tootmise ellu äratanud Ampler Bikes on viimastel aastatel kasvanud müügitulu mõttes hoogsalt – üle saja protsendi aastas. Nende head minekut tõestab ka kasumi pidev kasv. Hiljuti avasid nad Rae vallas tehase. Ampler Bikesi kaasasutaja Hannes Laar ütleb, et nende disain kas sobib inimesele või mitte – selles valdkonnas ei ole võimalik kõigile meeldida.

Jalgratas on vana nähtus ja „jalgratast leiutada“ ei ole teadagi tark tegu. Seda ka jalgrataste enda tootmisel. Laar ütleb, et nende disain on kasutajakeskne ja eesmärgipärane. Ampleri tootedisain peab olema emotsioone tekitav, esteetiliselt puhas ja lihtne. „Lähtume sellest, mida ratas sõitjale pakub,“ ütleb Laar.

Kui Ampler 2016. aastal turule tuli, oli pilt praegusega võrreldes hoopis teine. Üritajaid oli palju. Lennukaid ideid veel enam. Nüüdseks on konkurente vähem, aga nad on leidnud oma kuulajaskonna ja tee.

Tootearendus detailides



Just seetõttu ei ole tavaliselt tootjatel meeletut mudelivalikut. Ka Ampleril on vaid kolm erinevat mudelit, mis kõik täidavad erinevaid eesmärke. Veel mõni aasta tagasi pakkusid nad klientidele rataste oma käe järgi modifitseerimise võimalust, aga nägid, et väga tihti tegid nende kliendid samasuguseid valikuid. Lisaks venisid tarneajad tellides liiga pikaks. Juba kaks hooaega pakutakse standardseid lahendusi. Nii saab rattaid lattu ja showroom’idesse toota ning neid kiirelt ostjale kätte anda. Hooaja eel ei soovi inimesed nädalaid uut ratast oodata.

„Rattad on siiski pidevas arengus. Igal aastal jooksvalt täiustame komponente. Kardinaalseid muutusi teeme harvemini. Kui saame näiteks tagasisidet porilaudade, käepidemete või sadulate kohta, siis püüame seda arvesse võtta. Lahendame sõitja jaoks tema igapäevaseid probleeme,“ kirjeldab Laar. Need võivad olla kasvõi kõige väiksemad mured, aga kui sa ratast iga päev kasutad, siis muutuvad need oluliseks.

Ampleri Jüri tehases on ruumi areneda ja ka rattaga ringi sõita. Foto: Ampler Bikes OÜ

Igaühele ei sobigi



Ampler on seni keskendunud palju Saksamaa turule. Neil on showroom Berliinis ja hiljuti sai avatud teine Kölnis. Seal saadakse kasutajatelt väärt tagasisidet. Sama toimub ka messidel. Kuuldakse, kuidas inimesed liiguvad ning mis neile meeldib ja mis ei meeldi.

Kusjuures võib vabalt olla, et erinevate riikide kasutajad erinevad üksteisest. Laar ütleb otse, et nende toode ei sobigi igaühele. Mõnede jaoks on mingid nüansid tugevused, teiste jaoks nõrkused.

„Me kõnetame neid, kes hindavad rataste puhul kergust, seda, et need on jalgrattalaadsed ja intuitiivselt kasutatavad. Kõnetame neid, kes meie väärtusi hindavad. Saksamaal müüakse väga erinevaid rattaid – raskemaid, kiiremaid jne. Segment on lai ja igaüks on oma niši leidnud,“ ütleb Laar.

Hinda kujundavad mitu nüanssi



Teine, mida Ampler ausalt välja ütleb, on see, et teatud rattatüüpe nad ka ei oskaks teha, õigemini ei oskaks neile anda piisavat lisandväärtust. Tootearenduses on neil sama – kui nad näevad, et oskavad mingit nüanssi paremaks teha, siis nad teevad. Kui eksisteeriv on väga hea ja töötab suurepäraselt, siis muutmise pärast ei ole mõtet muuta. „Valime oma väljakutseid,“ ütleb Laar.

Kui nüüd keegi küsib, miks maksavad nende e-rattad 2490 kuni 2890 eurot, siis põhjus peitub eelkõige kvaliteetsetes materjalides ja komponentides. Elektrirataste puhul on kahtlemata oluline elektroonika: akud, juhtimissüsteem ja mootor.

Ampleri asutajad (vasakult) Hannes Laar, Ardo Kaurit ja Rait Udumäe. Foto: Ampler Bikes OÜ

Ratas kulub ühtlaselt



Hannes Laar ütleb, et Ampler on veel nii noor firma, et neil ei ole suurt kogemust selles vallas, et nende rattad katki läheks. Jah, on neid, kes sõidavad oma kaherattalise sõbraga 5000 kuni 10 000 kilomeetrit aastas ning siis on tõesti kulumine reaalsus. Mõne aastaga kulub ratas läbi.

„Rattad peavad väga hästi vastu. Kümnete tuhandete kilomeetrite järel on tõenäoliselt vaja uus ratas osta. Oleme veel liiga noored, et näha neid, kes tulevad oma vana ratast uue vastu vahetama. Meie rattad on aga disainitud nii, et kui rehvid ja teised kuluvad komponendid välja arvata, siis kõik muu peaks kuluma ühtlaselt. Kui läbi kulub, siis kulubki täitsa ära. Ei ole neid kohti, mis esimesena alla annaks,“ selgitab Laar.

Võimas minek



Ampler Bikes kasvatas 2018. aastal müügitulu 2,6 miljonilt eurolt enam kui 5,5 peale. Laar tõdeb ka ise, et kasv on olnud jõuline. Muljet avaldav on see seda enam, et tegu on füüsilise tootega, mille skaleerimine on vaevalisem kui näiteks tarkvara puhul. Kogu protsess tehakse ju otsast lõpuni ise, oma Rae vallas asuvas tehases.

„Kasvamine on tore seetõttu, et saame teha tegevusi, mis tooteid ja teenuseid parandavad. Showroom’id, messidel käimised, garantiivõrgustik,“ loetleb Laar. Niisiis toodab edu omakorda edu. On aga suur vahe, kas kasvada 1000 ratta pealt 100 protsenti aastas või 100 000 ratta pealt sama palju. Ampler uuendab igal aastal oma tööprotsesse. Kuna Eestis sellist tööstust praktiliselt ei eksisteeri, siis peavad nad teadmiste pagasi ise ehitama. „Igav meil ei hakka,“ on Laar rahul.

Värske tehas tähendas ka, et varem teatud teenuste allhankena sisse ostmine lõpetati, sest tekkis võimalus ise teha. Nähti ka, et just nii on võimalik tootele enam lisandväärtust anda. Saab teha lahendusi, mis on erilisemad.

Igas mõttes pöörane aasta



Ampler Bikes lööb eriti laineid Saksamaal. Tegemist on suure turuga. Nad leidsid pärast eelnevaid uuringuid, et nende ratas sobib sinna.

Sakslased on ka need, kelle järgi tooteid on edasi arendatud. Järgmised turud on Holland ja Belgia. Kesk-Euroopa on lihtsalt jalgrattakultuurilt meist erinev, turud on suured ning kõik olulised tegijad on seal kohal.

2020. aasta on toonud tööstusesse tormilised ajad. Nõudlus on suurem, kui oleks osanud arvata. Aasta alguses tehti plaane ja Ampler tootis lattu tavapärase varu. Isegi messide ja muude valdkonna ürituste ärajäämine ei muutnud seda, mida koroonaviiruse levik kaasa oli toonud – kevade teises pooles kasvas nõudlus jalgrataste vastu hüppeliselt.

„Hakati väljas liikuma, aga ühistransporti sooviti vältida. Oli palju neid, kes varem elektriratta peale ei mõelnudki. See on enneolematu nõudlus. Paljudel on laod tühjad. Meil on õnnestunud tänu aasta alguse ja koroonakriisi algusaegade otsustele rataste saadavus tagada,“ räägib Hannes Laar.

Olukord on lausa selline, et probleem on tekkinud mujal. Kuna rattad on otsas, siis tehakse massiliselt uusi peale ja see esitab väljakutseid tarneahelatele.

Ampler laieneb vaikselt, tasa ja targu. Soovitakse tagada garantii ja klienditoe kvaliteeti. Kas ka eriskummalisel 2020. aastal tuleb enam kui sajaprotsendiline kasv?

„Natuke on veel minna, aga oleme plaanide järgi liikunud. Numbreid ei saa öelda, aga seis on hea,“ viitab Laar sellele, et 2020. aastal võidakse müügitulu osas ületada maagiline 10 miljoni euro piir.