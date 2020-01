Breden Kids – eestimaine lasteriiete bränd on suutnud tekitada tõelise fännide kommuuni

Breden Kidsil läheb Särekanno sõnul väga hästi. Eesti turul oli neil eelmisel aastal kahekordne kasv. Edukas ollakse ka Soomes, kus kasv on käinud kodumaaga sarnases rütmis. Eelmise aasta märgilisematest sündmustest toob ta välja ägedad pop-up poed. Brändile on tekkinud vinge kogukond tuhandete fännidega. Poes võis järjekord ulatuda nii pikaks, et sisse saamiseks läks kolm tundi.

“See on meile tohutu kompliment. Tagasiside ja vahetu tänu tegid südame soojaks,” on Särekanno rahul.

Breden Kids muutub aga järjest rahvusvahelisemaks. Juba täna tarnivad nad tooteid üle maailma Austraaliast New Yorgini ehkki Eesti ja Soome turud on endiselt kõige suuremad. Ettevõtte juhid unistavad aga suurelt. Särekanno sõnul on unistamine midagi sellist tehes lausa kohustuslik.

Hingega bränd

Breden Kidsiga kokku puutunud inimesed ütlevad tihti, et sel on justkui oma hing. See on teistsugune bränd. Just see on aidanud eelmainitud fännide ja kommuni tekkele kaasa.

“Meil on hästi vahva fännibaas, kes soovivad kaasa rääkida ning me ka kuulame neid. Kui tuleb tagasisidet, olgu see hea või halb, saab seda vajadusel arvesse võtta. Meile annab eelise ka kiirus. Mida kiirem sa lahenduste leidmisel oled, seda parem. Otsime eeskujusid laiast maailmast mitte lähiriikidest,” räägib Särekanno.

Breden Kids on endale kindlalt võtnud jätkusuutliku tootmise suuna. Kangadki peavad olema samal moel toodetud. Ka õmblejate töötingimused peavad olema väga head. Lisaks muidugi see, et riided oleks lastele igati ohutud, ilma kemikaalide ja muude soovimatute lisadeta. Riided peavad ka kaua vastu pidama.

“Me ei ole odav bränd, aga see tähendabki, et meie tootmine on teisel tasemel. Laps saab seda kauem kanda. Kindlasti seisame selle poolt, et rõivatööstus saab keskkonna hoidu oluliselt panustada,” toob Särekanno välja.

Ja teadlike klientide ning fännide arv järjest kasvab. Soome on siin täna veel Eestist ees. Särekanno sõnul suhestuvad nad selle grupiga, kes omavad samu väärtusi nagu nad ise.

Niisiis 12. märtsil räägib Paula Särekanno sellest, mida Breden Kids on oma Eesti ja välismaistest turundus-eksperimentidest õppinud. Konverenstile saab registreeruda SIIN.