Edukas Eesti smuutifirma peab muutuva turuga kohanema, siseneti uude kategooriasse

Torim ütleb, et teine suurem väljakutse on neil alati seotud olnud ettevõtte kasvuga ja protsesside arenguga. „Leida õiged hetked investeerimiseks ja vajadusel ka kokku hoidmiseks,” ütleb ta.

2020. aasta väljakutse on neil seotud Rootsi turule sisenemisega. Sellega alustati juba eelmise aasta mais, kui tehti turu-uuringut. Sügisest hakati kliente otsima. Sel aastal loodetakse esimesed ka leida.

Kus nähakse suurimat potentsiaali?

Boost Yourselfi tulevik on suunatud piiri taha. Oma inglisekeelse e-poe turundust on nad suunanud erinevatele turgudele Euroopas ja ka USAs. Just viimasel turul näevad nad eriti tugevat potentsiaali.

„Väikese ettevõttena peame seda targalt tegema. Peame olema oma tegevustes kümme korda hoolikamad, et vältida suuri kulutusi. Lähiriikidest on aga huvitavaim eelmainitud Rootsi turg. 2020. aastal plaanime me igatahes suuremat kasvu, kui meil 2019. aastal oli,” on Torim positiivne.

