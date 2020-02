Eestlane on üks Facebooki-turunduse maailmanimesid. Milliseid näpunäiteid on tal jagada?

„Ehk siis võib ju küll guugeldada “10 Facebook marketing hacks” artikleid ning erinevaid turunduskanaleid mikro-optimeerida, aga tegelikkuses loeb ikkagi see, kas toode ise on hea. Halba toodet ei saa pikas perspektiivis imepäraste nippidega müüa. Võid ju kasutaja alguses maksma saada, kuid peagi pettub ta tootes ning läheb ära. Selle asemel, et otsida turundusnippe, soovitaksin ettevõtetel ausalt peeglisse vaadata ning küsida, kas toode, mida müüakse, on parim, mis turul saadaval. Ning siis turunduses ning kommunikatsioonis oma toote kasuteguritest ning konkurentsist eristuvatest omadustest rääkida,“ toob ta välja.

Mõned head tavad

Karlson on siiski nõus jagama mõnd head viisi, kuidas turundades õigesti käituda. Ta ei nimeta neid nippideks vaid pigem headeks tavadeks.

Esiteks ütleb ta, et uute turgude valikul võivad abiks olla Facebooki reklaamid. Näiteks kui ettevõte otsib turgu, kuhu laieneda, võib 5 kuni 10 erineval turul jooksma panna Facebooki reklaamikampaania ning vaadata, kus riigis toote vastu kõige suurem huvi on.

Teiseks toob ta välja, et online reklaame tehes tasub testida numbritel põhinevat reklaamteksti, näiteks Facebooki reklaamid, milles on mainitud kas toote hindu või sooduskampaania allahindluse protsenti.

„Need toimivad tavaliselt teistest reklaamidest paremini,“ teab Karlson.

Kolmandaks ütleb ta, et kunagi ei tasu alahinnata ka n-ö omakanalite (e-mail, SMS) efektiivsust turunduses – tasub keskenduda ka olemasolevate klientide aktiivsena hoidmisesse, mitte vaid uute ostjate otsimisele.

Esimene rebrändimine läks edukalt

Ehkki Karlson on juba kogenud turundaja, siis rebrandinguga puutus ta Boltis esimest korda kokku. Tegelikult oli see kõigile seal esmakordseks katsumuseks.

„Õnneks läks kõik plaanipäraselt. Üldiselt oleme Boltis seda meelt, et ettevõtte bränd on eelkõige toode, ehk siis Bolti puhul meie mobiiliäpp. Näen aeg-ajalt ettevõtteid uut brändi lansseerimas, ilma et toote juures midagi sisulist muutuks ning leian, et rebranding projekt on ette võetud ilma kindlate eesmärkideta, pigem abstraktse ideena,“ räägib ta.

Sõnumid peavad olema erinevad

Bolt on tuntud kui kiire laieneja. Küsisime, kuivõrd see turundajale peavalu valmistab. Bolt on ju tegev nii Lääne-Euroopas, Ida-Euroopas, Aafrikas, aga ka Mehhikos ja Austraalias.

„Iseenesest mõistetavalt on inimesed neis riikides erineva kultuurilise taustaga ning ka neile suunatud turundus mõnevõrra erinev,“ alustab ta ning lisab, et turunduskanalid riigiti otseselt kuigi palju ei erine, küll aga turunduskampaaniad ning sõnumid.