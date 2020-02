PODCAST | Kuidas laieneda ettevõttega välisturgudele?

Seekordses podcast’i saates on külas Boost Yourselfi üks asutajatest Teet Torim, kes on ka konverentsi üks paneeldiskussioonis osalejatest. Tal on suurepärane kogemustepagas nii toiduäris kui ka koolitusäris. Lisaks sellele on tal näpunäiteid jagada kogemusest Funderbeamiga ja oma ettevõtte laienemisest.

