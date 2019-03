SEB, E-kaubanduse liit ja Ärileht.ee korraldavad täna e-kaubanduse teemalise konverentsi

„Kui Eestis uued kaubanduskeskused alles avavad oma uksi, on USA jõudnud olukorda, kus 15 protsendil ostukeskustel on 10 protsenti tühja müügipinda. Äri on kolimas poepinnalt internetti ning arenenud maailmas küündivad

e-kaubanduse aastased kasvunumbrid 25 protsendini ja samuti on ka Baltikum kiiresti arenemas. See on valdkond, kus oma kohaoleku aegsasti tagamine on oluline nii kaupmeestelele kui makseteenuste pakkujatele,“ selgitab SEB kaardi- ja makselahenduste valdkonna Balti digitaalse strateegia juht Meelis Nurk konverentsi tagamaid. „Uurimegi konverentsil, millised on selle maailma trendid ja väljavaated ning kuidas seal edukas olla,“ lisas Nurk.

Kõige arenenumateks e-kaubanduse riikideks loetakse maailmas Ameerika Ühendriike, Suurbritanniat, Lõuna Koread ja samuti Rootsit. Kui Rootsis oli 2017. andmetel e-kaubanduse osakaal toiduainete müügil vaid kaks protsenti, siis Suurbritannias kaheksa ja Lõuna-Koreas lausa 20 protsenti.

Balti riikidest on Eestis e-kaubanduse osakaal selgelt suurem kui Lätis või Leedus.

Konverentsil jagavad oma edulugusid ja soovitusi rahvusvahelised tipptegijad ettevõtetest nagu Google, Rovio, E-Maxima ja paljud teised. Täpsema programmiga saad tutvuda SIIN.