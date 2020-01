Soome ettevõte, soovib e-kaubanduses korraldada revolutsiooni. Neil on juba ka üks Eesti klient

Täna on RePack keskendunud Euroopale ja Põhja-Ameerikale. Hiina firmadele, millede toodangut Eestis palju kohata võib, nad oma taaskasutatavaid kotte ei paku.

Hellgren kui mõjuettevõtja

Konverentsi kodulehel on Hellgreni nime taga tiitel „mõjuettevõtja“ või „impact entrepreneur“. Seda ta tõesti on, sest kogu oma karjääri vältel, alates 2006. aastast, on ta seotud olnud keskkonnasõbralike lahendustega. Alguses andis ta konsultatsioone, mille peamine fookus oli süsinikjalajälg.

„Ma olen alati soovinud teha asju keskkonna perspektiivist vaadates paremaks. Muuta olemasolevat jätkusuutlikumaks,“ selgitab Hellgren tiitli tagamaad.

Peame targalt tarbima

Kliimateema on viimastel aastatel väga teravalt päevakorda kerkinud. Hellgren nendib, et e-kaubanduse pakendid ei ole siin see kõige suurem murekoht, kuid kahtlemata on see aina enam meie igapäevaelu osaks.

„Meie kliendid mõtlevad keskkonna peale üha enam. Paljudel on strateegiad paigas. Nad teavad, et peame olema targemad. Meedia on täis uudiseid ja pilte pakendireostustest. Oleme näinud nukras seisus ookeane ja randu, mis on prügi täis. Me ei saa ostmist lõpetada, aga võiksime seda teha paremini, keskkonnasõbralikumalt,“ ütleb Hellgren kuldsed sõnad.

Tema sõnul on oluline teadvustada, kellelt me kaupa ostame ja ka seda, kuidas see sulle kohale tuuakse.

RePacki suured plaanid

Kui pudelite kokku kogumise süsteem on globaalselt väga laialt levinud ning standardiseeritud viis hoida keskkonda puhtana ja kasutada pakendeid uuesti, siis mujale see seni jõudnud ei ole. RePack soovib seda muuta.

„Moetööstusega alustasime, aga soovime taaskasutatava pakendi viia igasse segmenti. Täna on meie fookuses see, et luua tühjade pakendite tagastamise kanaleid. Sa peaks saama selle samamoodi tagastada nagu täna tühjad pudelid ja purgid,“ selgitab Hollgren.

Oma ettevõtmise rõõmudest ja muredest räägib Jonne Hollgren 12. märtsil toimuval Baltic e-Commerce Forumil, kus esinevad paljud kodumaised ja välismaised e-kaubanduse valdkonna tegijad.