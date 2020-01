VIDEO | Loo oma juba tegutsevas äris innovatsiooni

Innovatsioon sünnib seal, kus kohtuvad erineva tausta ja kogemusega inimesed – selleks on vaja jagada edulugusid ja kogemusi. SEB on loonud innovatsioonikeskuse ning aidanud tuua kokku ettevõtjaid, et leida kasvupotentsiaali nende juba tegutsevatele äridele.