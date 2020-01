VIDEO | Vaata, mida arvab Cleveroni juht Peep Kuld tulevast konverentsist

Eesti üks edukamaid ja innovaatilisemaid ettevõtteid on Viljandimaalt pärit Cleveron AS, mis teenis näiteks 2019. a juba pea 48 miljoni eurose käibe juures 7,8 miljonit ärikasumit ja investeeris 6,5 miljonit eurot ettevõtte arendusse.

Cleveron on innovaatiline tootearenduses, turundamises, uute turgude ja klientide leidmises. Üks võtmesõnasid on leida alati uusi ideid ja see üks hea idee, mida järgmisel päeval jälle oma töös rakendada. Cleveroni üks asutajatest Peep Kuld

soovitab kõigil, kes vähegi e-kaubanduse ja e-äri valdkonnaga kokku puutuvad, minna kuulama Baltic e-Commerce Forumit, mis toimub muideks 12. märtsil Tallinnas. Peep Kuld on 100% kindel, et sa leiad ka selle ühe idee, mida igapäevaselt oma töös rakendada ja veelgi edukamaks saada, sest esinejad on tema hinnangul väga head oma ala eksperdid ja spetsialistid, kellelt saab välja pigistada maksimaalse koguse häid ideid.

Konverents toimub Nobeli saalis Noblessneri Valukojas. Programmist leiad sellised digiturunduse tipud nagu AirBaltic, Facebook, Bolt, Boost YourSelf, Pigu Group, Hobby Hall Group jt. Kokku 17 e-kaubanduse sektori liidrit ja suuremat tegijat.

