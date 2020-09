ENSV rikkad | Parteist välja heidetud peenmehaanikust imearstilt said abi tuhanded haiged nii Eestist kui väljastpoolt

Peeter Raidla, MTÜ Fond Eesti Majanduslugu RUS

Arnold Seppo Foto: E. Köster, Rahvusarhiiv

Arnold Seppo oli ainus arst, kellel Eesti NSV ajal lubati Tallinnas rajada oma kliinik. See on seda imekspandavam, et veel Tartu ülikoolis töötades oli ta parteist välja heidetud.