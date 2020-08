ENSV rikkad | Üliandekas Eesti mees pidi olude sunnil neli korda vabriku nullist üles ehitama

1948. aastal valmistus kogu Nõukogudemaa Jossif Stalini (1878‒1953) suureks juubeliks. 18. detsembril sai Stalin ju ikkagi 70-aastaseks. Oma kingitust hakkasid välja mõtlema ka ENSV juhid, kes lõpuks leidsid, et suure juhi ja õpetaja vääriline oleks üks kena pianiino. Siit algas suure mehe teekond muusikute kõrgseltskonnas.

Ernst Hiisi nime saab kirjutada suurte tähtedega Eesti muusika- aga ka äriajalikku. Veel väga kõrges vanuses aitas ta üles ehitada üht klaverivabrikut. Tema teekond oli täis lõppemisi ja uuesti alustamisi. Suure varanduse oli ta sunnitud jätma Venemaale. Tundub, et just Stalinile tehtud kingitus pani aluse tema väga huvitavale elule.