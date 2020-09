Ettevõtlusnädala jutud 2: Tapeedivabrik | Mitu rulli tapeeti osta? Küsimus, mis varsti on minevik

Traditsioonilise ettevõtlusnädala eel on paslik rääkida ettevõtlusest ja selleks puhuks toovad maakondlikud arenduskeskused sinuni podcast’ide sarja „Ettevõtlusnädala jutud“. Teises saates jagavad kuulajatega oma kogemusi Margus Liivamägi Tapeedivabrikust ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme.

Tapeeditootmise püstipanek ei ole Eesti tööstusajaloo mõistes midagi uut. Ometi saab seda teha täiesti uut moodi. „Esialgu oli plaanis hakata tegelema otseselt tootmisega, et ostame masina, paneme rauda raha. Siis mingil hetkel saad aru, et ressursid on piiratud,“ meenutab Margus asjaolu, mis pani ta mõtlema teisiti ja keskenduma teenuseplatvormi loomisele, mis lahendaks ühekorraga kõik need tavapärased tapeediostja küsimused: kas ikka jookseb mustrisse, mitu rulli võtta, et välja tuleks jne.

Tapeedivabrik pakub paljudele tuttavaks saanud tapeedi ostmisele ja paigaldamisele uudset lahendust. Vajaduse korral võib iga tellimus olla ka unikaalne. Seda kõike on võimalik saavutada teistsuguse ärimudeliga. Iga alustav ettevõtja peaks läbi mõtlema, kuidas ta oma toote või teenusega kliendile väärtust pakub ehk kui tugev on väärtuspakkumine. Millist probleemi ta lahendab? Kas ta muudab kliendi elu mugavamaks või aitab aega, raha säästa? Selle jaoks on oluline mõista, millest klient puudust tunneb. Lisandväärtuse loomine on üks peamistest põhjustest, mille põhjal kliendid teevad valikuid ja koputavad üha enam pigem ühe kui teise ettevõtte uksele. Kuid väärtuspakkumise peale mõtlemisest üksi ei piisa, kogu ettevõtte toimimine tuleb selles valguses läbi mõelda. Ning loomulikult on lisaks alustavatele ettevõtetele oodatud ärimudeli teemal arutama ka juba tegutsevad ettevõtted.

Kuula saadet ja saa teada, kuidas valmib hea äriidee, miks on vaja ärimudel läbi mõelda ja millega peaks iga inimene arvestama, kui alustab ettevõtlusega.

Saadet juhib Hando Sinisalu. Kuula ja saad targemaks!

Ettevõtlusnädala jutud toovad sinuni maakondlikud arenduskeskused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.