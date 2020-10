Ettevõtlusnädala jutud 3: oma äri alustamine. Hirmud, riskid ja väljakutsed

Traditsioonilise ettevõtlusnädala raames toovad maakondlikud arenduskeskused sinuni podcast’ide sarja „Ettevõtlusnädala jutud“. Delfi taskuraadio stuudios ajavad seekord juttu toidublogi Thyme Out autor, varsti ka päris oma pagariäri omanik Getter Madisson ja ettevõtluskonsultant Maili Kallaste Tartu Ärinõuandlast.

Äri loomine algab ideest ja planeerimisest, mille käigus võib mööda riiki ringi vuravast foodtruck’ist saada hoopis kindla postiaadressiga paikne pagariäri nagu Getteril. „Ta on väga tubli olnud,“ räägib saates Mairi Kallaste, „äriplaan oli kohe algusest peale selline isikupärane ja mahlane ning oma ideed edasi andev. Olgem ausad, pagariäriga plaanib alustada peaaegu iga kuu mõni inimene, aga kas nad selle ka piisavalt läbi on mõelnud. Getter on.“

Tänu usinale blogipidamisele tõotab uuel pagariäril kliendibaasi leidmine minna ladusalt, seda kinnitavad ka Instagrami toel tehtud senised e-poe müügid. Kuid nagu paljudel alustavatel ettevõtjatel on Getterilgi puudu see imelaegas, millest stardikapital välja turritab, nii et kallite seadmete ostuks tuleb paratamatult pöörduda rahastajate poole. Mida teha olukorras, kus tundub, et kõik ei lähe nii ladusalt, kui äriplaanis kirjas, seda kuula juba saatest. Muu hulgas tuleb juttu ka sotsiaalmeedia võimaluste kasutamisest kliendibaasi loomisel ja varuplaani tegemisest.

Saadet juhib Hando Sinisalu. Kuula ja saad targemaks!

„Ettevõtlusnädala jutud“ toovad sinuni maakondlikud arenduskeskused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.