Kas sinus on piisavalt pealehakkamist, et hakata ettevõtjaks?

Soovid alustada oma ettevõttega, aga ei ole kindel, kas see ikka sobib sulle? Paljud edukad ettevõtjad on oma teekonna alguses kõhelnud, kas neis on selleks sammuks piisavalt pealehakkamist. Kui ka sina veel kõhkled, siis tea, et ettevõtlikkus on arendatav!

Kui senise töö seljataha jätmine ja pea ees ettevõtlusesse sukeldumine esialgu liiga suure sammuna tundub, siis tasub alustada väiksemalt. Mööblitööstuse Woodhammer juht Indrek Ammer jõudis ettevõtluseni oma hobi kaudu ja soovitab sellist lähenemist ka kõigile teistele, kes esialgu endas veel täiesti kindlad ei ole.

„Mina alustasin töö kõrvalt vaikselt omal käel nokitsedes,“ jagas Ammer oma kogemust. „Kui sellesse piisavalt panustada ja kõike kirega teha, siis ühel päeval hobi kasvabki välja ettevõtluseks,“ lisas ta.

Esialgsest ideest teadlike sammudeni jõudmine võtab aga aega – kuna ettevõtlusega kaasneb ka risk ja vastutus, tuleb see samm hoolikalt läbi mõelda. „Minu peas küpses see mõte vähemalt kolm aastat, enne kui ma selleks päriselt valmis olin ja ettevõtjaks hakkasin,“ rääkis Ammer. „Riigitöölisena oli mul sinnamaani kindlustunne kogu aeg olemas – ei pidanud töökoha ega sissetuleku pärast muretsema. Ettevõtjaks hakates kindlustunne kaob ja see on alguses ikka väga hirmutav.“

Ettevõtlusega alustamiseks on eelkõige oluline inimese enda sisemine motivatsioon ja tahe. Ammerit kannustas ettevõtjaks hakkamisel tagant soov olla oma aja peremees ning veeta rohkem aega koos pere ja lähedastega. Varasem töögraafik tal seda väga hästi ei võimaldanud.

Millega peab alustav ettevõtja arvestama?



Ettevõtte loomine ja arendamine ei tähenda ainult võimalusi ning vabadust. Ettevõtlusega kaasnevad mitmed riskid ja kohustused, mida alustav ettevõtja oma teekonna alguses kindlasti silmas peab pidama.

Tuleb arvestada, et ettevõtjana tekib sul vastutus nii töötajate kui ka klientide ees. Kõik kohustused tuleb täita hoolimata sellest, kui hästi su ettevõttel parajasti läheb. „Kindlasti on üksi tegutsedes risk väiksem. Kui sul on juba töötajad palgatud, siis vastutad ka nende töötingimuste, heaolu ja stabiilsuse eest,“ rõhutas Ammer.

Ettevõtjaks hakates tuleb arvestada ka sellega, et kõik rasked valikud tuleb langetada ise. Sageli ei juleta seetõttu oma ettevõttega alustada, peljates vajakajäämisi teadmistes ja oskustes ning kogenematusest tehtavaid vigu. Ettevõtjast endast tulenevaid riske on aga võimalik väga edukalt maandada, kui neid kohe alguses endale teadvustada.

Ka ettevõtjast sõltumatuid riske, mis tulenevad näiteks üldisest madalseisust majanduses, on võimalik maandada. Mida paremini on riskid kohe alguses kaardistatud ja teada, seda vähem sõltuv oled kõigist välistest muudatustest.

Ettevõtja peab suutma kiirelt kohaneda



Sel aastal mõjutas kogu majandust väga tugevalt koroonapandeemia puhkemine. Ka Ammeri ettevõttele mõjus see esimese hooga ehmatavalt. Ettevõtja peab aga olema hea kohanemisvõimega ning suutma ootamatutes olukordades kiiresti ja paindlikult reageerida.

„Eriolukorra alguses tundus seis päris lootusetu – kaks nädalat ei tulnud ühtegi uut päringut. Sel hetkel mõtlesime, et nüüd ongi kõik ja tuleb äriga lõpetada,“ jagas Ammer kevadist kogemust. Pikemas perspektiivis aga oli see aeg ettevõttele isegi kasulik.

„Kaks nädalat saime oma seniseid äriprotsesse ja -põhimõtteid kriitilise pilguga üle vaadata. Kui inimesed uue olukorraga harjusid, taastus ka tavapärane töövoog. Kuna inimesed kuskile reisida ega spaades oma raha kulutada ei saanud, siis hakati rohkem raha kodudesse investeerima,“ selgitas Ammer, kuidas keerulised olud ettevõttele hoopis kasuks tulid.

Esimene ehmatus tuli lihtsalt üle elada, natuke olukorda analüüsida ja uue hooga edasi minna. „Keerulises olukorras tuleb alati julgus kokku võtta ning otsida positiivseid võimalusi ja edasiviivat jõudu,“ lisas Ammer.

Kõigist riskidest hoolimata tasub siiski oma unistuste poole püüelda. Kõigil neil, kes riske peljates seni veel ettevõtlusega alustamise osas kõhklevad, soovitab Ammer kindlasti proovida.

Ettevõtlikkust saab arendada!



Selleks, et ettevõtjana läbi lüüa ja eesootavate väljakutsetega edukalt hakkama saada, peab inimeses olema nii pealehakkamist kui ka püsivust. Ettevõtlik inimene on suure algatusvõimega ja samas piisavalt järjekindel, et alustatu ka lõpuni viia. Kõik need omadused on aga arendatavad.

„Mina ei usu, et ettevõtjaks sünnitakse. Inimene areneb kogu elu ja saab oma arengut ise juhtida vastavalt sellele, kuhu ta jõuda tahab,“ arvas Ammer. „Minul ei olnud noorena ettekujutust, et minust peab saama ettevõtja. See soov ja teadmine kasvas aastatega. Ja kui ambitsioon on juba ühel hetkel olemas, siis ülejäänu on kõik õpitav.“

Iga koolitus on arendav ja vajalik





„Võimalusi ennast arendada ja oma teadmisi täiendada on tänapäeval väga palju. Mina olen üritanud osa võtta kõigist ettevõtluse arendamiseks suunatud koolitustest ja üritustest, mis meie maakonnas toimuvad. Ma tunnen täiesti ausalt, et need on mind teekonnal ettevõtjana väga palju edasi aidanud ja minu mõttemaailma avardanud,“ selgitas Ammer, miks tasub igal juhul alustavale ettevõtjale suunatud üritustest osa võtta.

Enne ettevõtlusega alustamist käis Ammer alustava ettevõtja koolitusel, mis aitas mõtetele kinnitust leida ja äriga alustamiseks plaanid paika panna. Tasuta või soodsa hinnaga võimalusi enda arendamiseks leidub aga mitmeid. Oktoobri esimesel nädalal toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub huvilistele näiteks rohkem kui 200 koolitust, konverentsi või töötuba. Kui kõhkled, kas ettevõtlus on ikka sinu jaoks, oled oodatud üritustele inspiratsiooni ja julgustust ammutama.

„Iga koolitus annab midagi juurde – mõne uue vaatenurga, oskuse, teadmise või kontakti, mida sul võib edaspidi vaja minna,“ rääkis Ammer.

Just kontaktivõrgustiku laiendamine on ettevõtluskoolitustel ja -konverentsidel osalemise juures väga oluline aspekt, mida kahjuks liiga sageli teisejärguliseks peetakse. Sellistele üritustele tulevad kokku erinevate taustateadmistega, ent sarnaste huvide ja ambitsioonidega inimesed. Nii võib leida oma ettevõtmise jaoks olulisi koostööpartnereid ning on võimalik ka teiste kogemuste varal midagi juurde õppida ja targemaks saada.

Traditsiooniline üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub sel aastal 5.–11. oktoobril. Tutvu ettevõtlusnädala programmiga veebilehel ettevotlusnadal.ee. Registreeru üritustele ja tule avasta ettevõtlikkuse valem!

