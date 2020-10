Kliendid on internetis. Kas ka sina?

Eesti e-kaubanduses käivitusid kevadise koroonakriisi ajel pöördelised arengud. Üleöö muutunud käitumis- ja tarbimismustrid ning eriolukorras kehtestatud piirangud panid kaupmehed keerulisse seisu. Kuidas hoida oma ettevõtet piirangutele vaatamata töös? Lahendus peitub e-kaubanduses.

Paljudel ettevõtjatel tuli muutunud majandusolukorraga kohanemiseks senised ärimudelid üle vaadata ja suunata müük e-kanalitesse. Kaupmeestel tuli reageerida kiirelt ja paindlikult. Suurim lootus ellu jääda oli neil, kes suutsid kohaneda ja oma protsessid vastavalt oludele ümber kohandada.

Keerulised olud suunavad nutikate lahendusteni



Teiste seas tuli muutunud olukorraga kohaneda Paulina käsitööjäätise tootjal Silvia Takkelil. Viljandi väikeettevõtja tunnistab, et kuna ettevõte on tegutsenud alles lühikest aega, puudus neil enne tänavust kevadet isegi koduleht. „Põhiliselt tutvustasime oma tegemisi Facebookis ja see oli esialgu täiesti piisav,“ rääkis Takkel. Eriolukord asetas ettevõtte aga sundseisu – jäätisekohvik sulges kaheks kuuks uksed, sest kliente lihtsalt ei olnud.

Tegevuse jätkamiseks tuli nutikaid lahendusi otsida ka uuskasutuskaupluste ketil Sõbralt Sõbrale. „Eriolukorra väljakuulutamise järel kukkusid meie müüginumbrid drastiliselt,“ sõnas kaupluseketi tegevjuht Kaspar Nummert. Kaubanduskeskuste sulgemine pani pausile ka suurema osa Sõbralt Sõbrale kaupluste tööst ja müük muutus praktiliselt olematuks.

E-poe loomine kui väljapääs



„Kuna ülemaailmne koroonakriis sai alguse kevadel, siis meie ootused algavaks jäätisemüügi hooajaks luhtusid täielikult,“ rääkis Silvia Takkel. Muutunud oludes ellujäämiseks tuli kaaluda erinevaid alternatiive, kuni jõuti e-poe loomiseni.

„Koroonaepideemia andis meile selleks otsese tõuke. Koduleht koos e-poega oli võimalus oma tegevust siiski mingis mahus jätkata,“ selgitas Takkel. Ettevõtja räägib, et kaaluti ka teisi alternatiive, ent kuna need oleks fookuse põhitegevuselt ära viinud, oleks hiljem olnud jälle keeruline jäätisetootmise juurde naasta.

Nummert tõdeb samuti, et muutunud olukord viis kaupluseketi kiiresti uusi lahendusi otsima. „Enne koroonakriisi ei tundunud taaskasutusketina e-poe pidamine väga mõistliku plaanina. Kriis sundis aga eelarvamused selja taha jätma ja nii see e-pood sündiski.“

Ootamatud väljakutsed



Jäätis on e-poe jaoks keeruline toode – pakiautomaati seda just ei pista ja väikestes kogustes kaugele tarnimine on väga kulukas. Takkel tunnistab, et jäätise müümine e-poes on ühele väikeettevõtjale paras väljakutse. „Piirdusime e-poes tarnevõimaluste pakkumisel kahe valikuga: klient sai kaubale ise järele tulla ja Viljandi maakonna piires pakkusime ka kohaletoimetamist,“ rääkis Takkel toote spetsiifikast tulenevate väljakutsete lahendamisest.

Oma eripärad on ka taaskasutuskauba müümisel e-kanalites. „Meie tootevalikus on tuhandeid erinevaid tooteid, mis kõik on ainueksemplarid. Need kõik tuli ükshaaval üles pildistada, ära kirjeldada ja e-poodi üles panna,“ kirjeldas väljakutse keerukust Nummert.

Samuti pani Sõbralt Sõbrale keti korralikult proovile logistiliste küsimuste lahendamine. „Meie kaup on reeglina väljas kauplustes üle Eesti. See muutis kogu kättetoimetamisprotsessi planeerimise üsna keerukaks, ent saime väljakutsega kenasti hakkama,“ sõnas Nummert.

Kriis on möödas – kuidas edasi?



„Pärast eriolukorra lõppu ei ole meie jäätist enam e-poe kaudu tellitud,“ tunnistab Takkel. Nii jätkas ettevõte suvel jäätise müügiga peamiselt oma jäätisekohvikus kohapeal. Kevadine vaiksem periood andis ettevõttele aega otsida võimalusi käsitööjäätise pakkumiseks ka jaekaubandusvõrku. Nüüd ongi jõutud nii kaugele, et Paulina jäätised on müügil mitmetes poodides nii Viljandis kui ka kaugemal, näiteks Tallinnas ja Tartus. E-pood on aga jätkuvalt avatud ja valmis tellimusi vastu võtma, kui selle kanali järele taas vajadus tekib.

Ka Sõbralt Sõbrale ootab oma kliente pärast eriolukorra lõppu taas kauplustesse kohapeale ja e-pood on nüüdseks suletud. „E-pood täitis keerulisel ajal oma rolli väga hästi ja aitas meie turundusstrateegiat väga palju edasi arendada,“ rõhutab Nummert.

Tänu veebipõhistele lahendustele õnnestus paljudel ettevõtjatel oma tegevust koroonakriisi kiuste jätkata ja isegi uuele tasemele viia. Inimeste tarbimisharjumused on aga kriisijärgses maailmas oluliselt muutunud. Seetõttu tuleb müügiprotsessid uuesti strateegiliselt läbi mõelda ka neil ettevõtjatel, kelle jaoks e-kaubandus seni oluline ei olnud. Kui kliendid on kolinud internetti, peab sinna jõudma ka kaupmees.

Tahad viia oma äri uuele tasemele? Võta osa ettevõtlusnädala raames toimuvast veebiseminaride sarjast „E-kaubandusega edukaks!“



5. kuni 9. oktoobrini toimub igal argipäeval üks veebiseminar, kus võtavad sõna oma ala eksperdid ja tuntud Eesti e-kauplejad. Veebiseminaridel tuuakse kuulajateni olulisemad teemad, millega iga e-kaupleja silmitsi seisab – muu hulgas räägime e-poe loomisest, turundusest ja eduka strateegia valimisest.

Seminarid on osalejatele tasuta. Igal veebiseminaril saab osaleda kuni 300 inimest. Programmi on kokku pannud Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös Eesti E-kaubanduse Liiduga ja seminarid saavad toimuda Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Traditsiooniline üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub sel aastal 5.–11. oktoobril. Tutvu ettevõtlusnädala programmiga veebilehel ettevotlusnadal.ee. Registreeru üritustele ja tule avasta ettevõtlikkuse valem!