Kuidas on koroonakriis aasta eksportööri nominente mõjutanud?

Konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” raames jagatavale aasta eksportööri tiitlile on jäänud kandideerima kolm nominenti: mobiilimaksete platvormi pakkuv Fortumo, üks Eesti IT-lipulaevu Nortal ja elektrimootoriga jalgrataste tootja Ampler Bikes. Kuidas on nemad tulnud toime pandeemia tõttu eksporditegevusele kerkinud väljakutsete ja võimalustega ning mida soovitavad nad silmas pidada ekspordiedu noolivatel ettevõtjatel?

Selle aasta alguses alanud globaalne koroonakriis on nominentide äritegevusele mõjunud isegi hoogustavalt. Fortumo hinnangul olid inimesed kõikjal sunnitud rohkem aega kodus veetma ja nii suurenesid kulutused kodusele meelelahutusele, näiteks elektroonilistele mängudele ja videofilmide voogedastusele. Ka Ampler Bikes mainib, et esimesel poolaastal on müügimahud olnud igati head, sest ühistranspordi asemel pöörasid paljud tarbijad jalgrattausku. Nortal seevastu märgib, et kuigi 2020. aasta vaates on IT-eelarved külmutatud, terendab ees märkimisväärne kasv e-lahenduste ja digiteenuste müügimahtudes.

Nominendid on tuleviku suhtes optimistlikud

Nortali juht Priit Alamäe nendib, et lühikeseks ajaks on ettevõtte ambitsioonikad kasvuplaanid saanud mõningase tagasilöögi. Uutele turgudele laienemist ei kavandata, pigem keskendutakse olemasolevatele turgudele ja suhete hoidmisele. „Nortali filosoofia on olla kohal nendel turgudel, kus meie äritegevusel puudub lagi, kus turu suurus ei hakkaks meie kasvu pidurdama. Näiteks kui peaksime USA-s kasvama kümme korda, oleksime turul endiselt pigem väike tegija,” selgitab Alamäe.

Ampler Bikesi kaasasutaja Hannes Laar usub, et rattasõidu atraktiivsus Euroopas kasvab veelgi areneva infrastruktuuri ja paraneva õigusruumi toel. Ampleri rataste klassikaline disain ja ultramoodne tehnoloogiline sisu on leidnud lojaalsed kliendid Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Hollandis ja Belgias. „Meie tooted sobivad loetletud põhiturgudele kõige paremini ja oleme nende tarbijate soove ka arendustegevuses kõige rohkem arvestanud,” ütleb Laar. Siiski kaaluvad tarbijad keskmisest kõrgema hinnalipikuga elektrijalgratta soetamist üha põhjalikumalt. „Lähtume eelkõige kliendi vajadustest ja pakume neile sobivat väärtust ja lahendust, see ongi meie ekspordipoliitika nurgakiviks.”

Martin Koppeli sõnul on Fortumo tuleviku suhtes optimistlik ka pikemas perspektiivis, kui sissetulekute üldisel vähenemisel võidakse piirata kulutusi meelelahutusele. „Fortumo on alati jälginud turutrendide liikumise suunda ja näeme muutust pigem segmentide lõikes. Meie kliendid on uute oludega väga hästi toime tulnud ja näidanud üles väga suurt paindlikkust kohanemisel, seetõttu ei ole me pidanud ka kriisiplaane koostama,” sõnab Koppel.

Priit Alamäe sõnul on Nortali filosoofia olla kohal nendel turgudel, kus äritegevusel puudub lagi. Foto: Nortal

Eesti sai muu maailmaga võrreldes väga hästi hakkama

Üle kogu maailma tegutsevatel ettevõtetel kujunes kriisi käigus väga hea ülevaade erinevate riikide toimetulekust pandeemiaga. Fortumot hämmastas, kui kiiresti suutsid näiteks Kagu-Aasia riikide telekomioperaatorid oma tegevuse ümber korraldada, saavutades varasemaga võrreldamatu efektiivsuse asjaajamisel. Samas märgib Koppel, et USA suurkorporatsioonid on palunud paljudel töötajatel jääda kodukontoritesse vähemalt selle aasta lõpuni, mis kindlasti mõjutab ärisuhtlust. Huvitavam on Singapuri ettevõtete lähenemine, kes on asunud töötajaid kontoritööl roteerima, hoides korraga kontoritööl 20–25 protsenti kogu meeskonnast. „Nende drastiliste meetmetega võrreldes oleme siin Eestis hästi hakkama saanud ja justkui omaette mullis elanud,” ütleb Koppel.

Alamäe nõustub täielikult väitega, et Eesti on seni suurepäraselt hakkama saanud. „Eesti e-riik ja e-lahendused toimisid samal ajal, kui paljudes riikides tavapärane elurütm seiskus. Eestit tuuakse eeskujuks ja seda lippu peaksimegi laiemalt lehvitama. E-riigi aupaiste mõjutab positiivselt ka teistes sektorites tegutsevate Eesti ettevõtete kuvandit, mitte vaid IT-sektoris,” märgib Alamäe. Huvitava tähelepanekuna mainib Alamäe Saksamaa mõttemaailma muutumist digitaliseerimise vallas. „Kui varem käis Euroopa suurima majandusega riigis poliitilisel tasandil endiselt arutelu, kas e-teenused on vajalikud, siis nüüd on see teema maas ja arutelu all on „kuidas”, mitte „kas”.”

Ekspordiedu toob tihe suhtlus partneritega – ka virtuaalselt

Ettevõtte jaoks, kelle käibest moodustab eksport 98 protsenti, on ärisuhtlus välispartneritega edu aluseks. Reisipiirangute tõttu on ka Fortumo jaoks ära jäänud palju tavapärast otsesuhtlust üritustel ja ärikohtumistel. „Teisalt on töö tegemine muutunud efektiivsemaks, sest reisimisele kulub vähem aega,” muigab Koppel. „Kuid näost-näkku suhtlust ei suuda virtuaalkohtumised kunagi asendada, seega on uute sidemete loomine palju keerulisem, eriti veel teistsuguses kultuuriruumis.”

Ampler Bikes müüb oma elektrijalgrattaid küll üle kogu Euroopa, kuid füüsiliselt on kanda kinnitanud kahe showroom’iga Saksamaal, Berliinis ja Kölnis. Ka neil on tulnud kohaneda messide asendumisega teiste võimalustega. „Pöörame rohkem rõhku turundusele elektroonilistes kanalites, muutes oma videomaterjali veelgi sisukamaks ning hoides olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente oma infoväljas uudiskirjade ja muude sarnaste lahendustega,” selgitab Laar.

Fortumo kontor Tartu südalinnas Rüütli tänaval. Foto: Fortumo



Ekspordiambitsiooniga ettevõtjatel soovitab Koppel teha tööd ja näha vaeva, sest üleöö edu saavutamiseks kulub vähemalt kuus aastat ränka vaeva. „See hõlmab põhjalikku eeltööd, partnerite leidmist, sihtturu tundma õppimist – Eestist ei ole võimalik seda teadmist sisse osta,” selgitab Koppel. Kuidas leida kontakte reisipiirangute ajastul? Koppel kinnitab, et ekspordiplaanidele ei tasu kriipsu peale tõmmata, vaid tuleb leida muud võimalused õigete kontaktideni jõudmiseks, näiteks konverentsid ja messid muutuvad üha virtuaalsemaks ning ka nii võib leida sobivaid partnereid.

Priit Alamäe Nortalist kinnitab, et välisturule sisenemine on pikk ja kallis protsess, kus tuleb mängida täispangale. „Ei saa teha natuke, ei tasu lihtsalt proovida proovimise pärast, kliendile tuleb lähedal olla.” Alamäe soovitab kindlasti palgata kohaliku inimese sihtriigist, eriti veel praeguste piirangute tingimustes, sest distantsilt ei ole võimalik ekspordimüüki juhtida.

Eksportööri nominendi tiitel on tunnustus meeskonnale

Küsides aasta eksportööri tiitlile kandideerivatelt ettevõtjatelt, miks nad on otsustanud osaleda aasta ettevõtlusauhindade konkursil, tuleb vastus kui ühest suust. „Nominatsioon peegeldab seda tööd, mida Fortumo meeskond on aastate jooksul teinud,” ütleb Martin Koppel Fortumost. Varem mitmeid ettevõtlusauhindu võitnud Nortali juht Priit Alamäe sõnul on tiitlid eelkõige tunnustuseks oma töötajatele. Mõlemale sekundeerib ka Hannes Laar Amplerist: „Oleme kiiresti kasvav ettevõte ja inimesed on pidanud edu nimel väga palju pingutama. See on hea viis oma meeskonna tunnustamiseks.”

„Ettevõtluse auhind 2020” on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele, mida annavad välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit. Konkursi eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid ja tõsta esile ettevõtlikkust ka majanduslikult keerulisel ajal. Ettevõtluse auhinna konkursil selguvad aasta parimad ettevõtted viies kategoorias: aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta pereettevõte, aasta disainirakendaja ja aasta välisinvestor.