Saa osa ettevõtlusnädalast ja avasta ettevõtlikkuse valem!

Oktoobrikuu esimesel nädalal stardib taas juba igasügiseseks traditsiooniks saanud ettevõtlusnädal. 5. kuni 11. oktoobrini toimub üle Eesti hulgaliselt põnevaid ettevõtlusega seotud üritusi: töötubasid, veebiseminare ja -konverentse.

Sel aastal on ettevõtlusnädala fookuses küsimus, kuidas olla ettevõtlikum ja nutikam. Nädala vältel toimuvad sündmused pakuvad inspiratsiooni ja uusi teadmisi eesmärkide elluviimiseks ning aitavad avastada ettevõtlikkuse valemit.

„Tänavuse ettevõtlusnädala raames mõtiskleme selle üle, mis see ettevõtlikkus õigupoolest on ja kas selle saavutamiseks on olemas imevalem,“ rääkis Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

„Üheks fookuseks on sel aastal ka e-kaubandus, sest just tänu veebipõhistele lahendustele õnnestus paljudel ettevõtjatel koroonakriisi kiuste oma tegevust jätkata või isegi uuele tasemele viia,“ sõnas Huul.

Ettevõtlusnädala eesmärk on julgustada ja nõustada inimesi, kes küll on kaalunud oma äri alustamist, ent pole seda seni veel söandanud teha. Samuti soovime toetada alustavaid ettevõtjaid, jagades neile praktilisi nõuandeid ja teiste ettevõtjate kogemusi.

„Kui sinu unistuseks on äriga alustamine, e-poe loomine või mõne uue põneva tootega turule tulemine, siis ettevõtlusnädalalt saad enda ideede elluviimiseks kindlasti vajaliku tõuke,“ kinnitas Huul. „Selleks et jõuda ühel päeval oma unistuste täitumiseni, tuleb hakata samm sammu haaval valitud suunas liikuma. Ettevõtlusnädal annab selleks väga hea stardiplatvormi,“ lisas Huul.

Nädala vältel toimuvad üritused pakuvad osalejatele lisaks uutele teadmistele ja ideedele ka võimalust kontaktivõrgustiku laiendamiseks ning partnerite leidmiseks. Ettevõtlusnädala sündmustele tulevad kokku sarnaste huvide ja ambitsioonidega inimesed, kelle jaoks on oluline enda ettevõtlikkuse arendamine. Üheskoos on ettevõtlikkuse valemi avastamine lihtsam ja põnevam!

Ettevõtlusnädala raames toimub tänavu pea 200 temaatilist üritust. Kõikides Eesti maakondades korraldatakse ettevõtlusega alustama julgustavaid veebiseminare, -konverentse, töötubasid ja muus vormis üritusi. Suurem osa neist on osalejate jaoks tasuta.

Traditsiooniline üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub sel aastal 5.–11. oktoobrini. Tutvu ettevõtlusnädala programmiga veebilehel ettevotlusnadal.ee. Registreeru üritustele ja tule avasta ettevõtlikkuse valem!

Ettevõtlusnädalat koordineerib Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik.



Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.