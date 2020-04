GRAAFIKUD | Vaata, kuidas on inimesed kriisi ajal oma tarbimist muutnud

„Väga huvitav oli see, et vahetult enne eriolukorra kehtestamist, umbes märtsi teisel nädalal, tõusid kulutused sisustus- ja elektroonikapoodides, mis justkui vihjab sellele, et inimesed hakkasid valmistuma kodukontorite perioodiks,” tõi Kitt välja.

Andmed näitavad tema sõnutsi, et Eesti inimesed suhtuvad koroonapandeemiasse vastutustundlikult. „Meie vastus selle väljakutsetele hõlmas kogu ühiskonda. Kaudselt tõestab seda ka järsk kukkumine meelelahutuse valdkonna kulutustes, mis toimus eriolukorra kehtestamisel.”

Kui Mertsina tõi välja, et märtsis tervishoiukulutused kasvasid, siis Kitt märkis, et aprillis on näha olulist tervishoiukulutuste vähenemist. „See viitab ära jäänud hambaravile ja korralistele visiitidele, kuid loodetavasti on tegu väga ajutise trendiga ja olukord pöördub tagasi juba lähiajal.”