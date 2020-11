Anna kliendile võimalus osta nii, nagu temale sobib

Kui varem oli e-pood ettevõttele oluliseks lisaväärtuseks, siis tänavu kevadest on veebipoed muutunud nii kaupmehele kui ka tarbijale olulisemaks kui eales varem. Eriti aktuaalseks on laia kasutajaskonna tõttu muutunud e-poe terviklik klienditeekond, pidevate küberrünnakute tuules turvalisuse küsimus ning heitlikust majanduslikust olukorrast tingitud stabiilsus ja jätkusuutlikkus.

Kuigi suuremad veebipoed pööravad tähelepanu ostuprotsessi optimeerimisele selles osas, mis puudutab soovitud kauba leidmist, presenteerimist, ostukorvi lisamist ja tellimuse vormistamist, jääb ostuteekonna viimane osa, ehk ostukorvi makseviiside valik, tihtipeale traditsiooniliseks. Selle tulemusena on Eesti veebipoodides võrreldes lähiriikidega saadaval kohati piiratud hulk maksevõimalusi. Mitmed rahvusvahelised uuringud toovad välja, et just kesine maksevõimaluste valik tingib oluliselt kõrgema ostukorvi hülgamise määra ning ebavajalikud lisakulud kaupmehele.

Ka Eesti veebiostjate seas läbiviidud uuring näitas, et üle 20% potentsiaalsetest ostjatest jätsid just kesise maksevõimaluste valiku tõttu ostu pooleli (allikas: Svea Finance ASi tarbijate e-ostlemise uuring 2020).

Nii nagu füüsilises kaupluses soovib klient ka e-poes leida mitmekesisust, valikuvabadust, turvalisust ning riskivaba maksevõimalust. Meil on suur vajadus innovaatiliste makselahenduste järele, mis aitaksid e-kaubandusel veelgi kiiremini ja efektiivsemalt kasvada. Traditsiooniliste pangalinkide ja -kaartide kõrvale tuleks luua uusi makselahendusi, mis oleksid kliendile veel turvalisemad, lihtsamad ja paindlikumad ning võimaldaksid kaupmehel väiksemate kulude ja vähemate ostukorvi hülgamiste juures genereerida rohkem müüki.

Kui praegu kasutab orienteeruvalt 70% eestlastest e-poes maksemeetodina pangalinki ja -kaarte, sooviks ligemale 40% näha maksevõimaluste hulgas ka arvega ostmise, ettemaksuarve, järelmaksu või Paypali võimalusi (Svea Finance ASi tarbijate e-ostlemise uuring 2020). Sarnane käitumismuster valitseb ka soomlaste seas, kus pea 80% ostab e-poes pangalingi ja 70% pangakaartide abil. Seejuures kasutab arvega ostmise võimalust soomlastest 40%. Pea pooled aga eelistaksid makseviiside valikus ka järelmaksu ning erinevaid mobiilseid ja makseäpivõimalusi (allikas: Svea Ekonomi Finland tarbijate e-ostlemise uuring 2019).

Juba kümneid aastaid on Svea olnud üks juhtivaid makselahenduste pakkujaid Põhjamaades, kelle e-poodide makselahendusi kasutatakse aastas mitmete miljonite ostutehingute vormistamisel enam kui miljardi euro väärtuses. Nii toodi hiljuti Eestis turule uue põlvkonna makselahendus – ostukonto e-poodidele, et teha naaberriikide maksepraktikad kättesaadavaks ka kohalikele inimestele ja e-kaupmeestele.

Uue põlvkonna makselahendus

Ostukonto põhimõtteks on korduvkasutatav ostulimiit koos krediidifunktsiooniga, mis on seotud konkreetse e-poega. See soodustab mugavat ostlemist ning suurendab kaupmehe ja kliendi vahelist lojaalsust. Makselahenduse kasutamine on kliendile turvaline, kuna ostu eest saab tasuda alles pärast tellitud kauba kättesaamist. „Maksa pärast kauba kättesaamist“-tüüpi makselahendus tähendab ka, et kliendil on aega 30 päeva, et otsustada, kas ta soovib ostu eest tasumist ajatada pikema perioodi peale või maksab maksetähtajal kogu ostusumma korraga tagasi – selleks ei ole vaja sõlmida eraldi lepingut ega esitada muid lisadokumente, sh kontoväljavõtet.

E-kaupmehele on antud lahendus soodsam kui pangalingid, -kaardid jm, kuna puuduvad tehingu- ja liitumistasud. Makselahendus toimib seejuures pankadest sõltumatuna, st antud lahendus toimib ka siis, kui pankade maksed ei toimi või esinevad tehnilised tõrked. Ostukonto erineb teistest makselahendustest eeskätt seetõttu, et kogu protsess on tehtud ülilihtsaks ja paindlikuks, et kasvatada klientide lojaalsust ning soodustada kordusostude sooritamist, ühtlasi on kliendi jaoks krediidi kogukulu madalam kui keskmise järelmaksu puhul.

Olulised eelised e-kaupmehele:

Kaupmehele on ostukonto makselahendus tasuta nii esmasel liitumisel kui ka edaspidisel kasutamisel.

Ostukonto makseviis on seotud kaupmehe kaubamärgiga, et toetada kaupmehe kaubamärgi kinnistumist tarbija teadvuses veelgi.

Suurem ostjate lojaalsus kasvatab kordusostude arvu – kaupmehel on võimalus olla klientidega pidevas kontaktis, saada parem ülevaade ja kontroll nende ostukäitumise üle ning vähendada krediidilepingute arvu.

Svea pikaaegne Põhjamaade kogemus loob kaupmehele turvatunnet – kaupade ostuga seotud makseriskid katab teenusepakkuja.

Ostukonto loob kiire ja automatiseeritud infovahetuse nii tavapäraste tehingute kui ka tagastuste puhul, mis vähendab oluliselt kaupmehe manuaalset tööd.

Pakkudes ostukontoga ostmise võimalust, aitab kaupmees vähendada kliendile tekkivat krediidi kogukulu.



Makselahendus, mis lihtsustab ostjate elu

Kui kaupmees on liitunud ostukontoga, siis tekib ostjale maksmisvõimaluste valikute juurde alternatiivina ostukonto, mis on kaupmehele personaalse kujundusega. Valides tasumiseks ostukonto, palutakse kliendil logida sisse konto avamise keskkonda, kus juba mõne hiireklikiga on võimalik määrata isiklik ostulimiit ning sõlmida ühekordne leping. Krediidi saamiseks ei ole vaja esitada täiendavaid dokumente (kontoväljavõte jms). Edaspidi ei ole ostude eest tasumiseks vaja täita ega allkirjastada täiendavaid lepinguid või dokumente.

Ostja jaoks tähendab see võimalust sooritada tulevikuostud kindlaks määratud ostulimiidi ulatuses mugavalt ühest e-poest. Seejuures valib ostja ise summa ja sobiva aja, millal kasutatud ostulimiidi tagasi maksab. Kasvavas keerulises olukorras on selline lahendus ostjatele lausa hädavajalik ja sobivaim.

Suurem käive ja maandatud riskid

