Koroona tõstab pead, mida peab arvestama e-kaupmees?

Suvel leevendust andnud viiruse pidurdunud levik on aga sügisel pööranud taas kasvule. Kevad andis õppetunnid, millest nüüd saame juhinduda. Kuigi loodetavasti ei seisa sügisel-talvel ees massilisi piiranguid, siis e-kaupmehed peavad olema valmis mahtude kasvamiseks.

Kiireim viis e-poe rajamiseks – pilveteenused

Esmalt aga – kaupmeestel, kes siiani veebimüügiga ei tegele, on viimane aeg e-pood avada. Küsimus ei ole ainult koroonakriisis, vaid tarbijate muutuvates harjumustes tervikuna. Kõige kiirem viis e-poe avamiseks on kasutada pilveplatvormi, nagu Voog, Shoproller või Shopify. E-poe saab rajatud paari päevaga ja müügitegevus võib jätkuda. Kohalikud makseviisid saab samuti paari päevaga aktiveeritud. Kui on huvi uurida ka teisi platvorme e-poe rajamiseks, siis näpunäiteid leiab Maksekeskuse blogis avaldatud ülevaatlikust artiklist.

Kindlasti ei tohi unustada oma klientide informeerimist võimalusest osta kaupu e-poest. Füüsilises poes saab vastava info paigutada näiteks lettidele või poe sulgemise korral ka sissepääsu juurde. Teavituseks sobivad väga hästi ka e-post ja sotsiaalmeedia.

Koormus klienditeenindusele kasvab

Müügimahtude kasvades suureneb paratamatult klienditeenindusse pöörduvate inimeste hulk ja selleks tuleb end valmis seada. Vastasel juhul võivad klientide esitatud küsimused saada vastuse liiga hilja, halval juhul jääb klient oma küsimusega hoopis üksi. Eestis on aga üle mitme tuhande e-poe, mistõttu on tarbijal väga lihtne minna ostu sooritama konkurendi juurde. Samuti peab hoolitsema, et klienditeenindajatel on väga täpne ülevaade toodete saadavuse ja tarnete kohta, sest kriisisituatsioonis on täpsus väga oluline.

Tarnetingimustest operatiivne ülevaade

Ostetud kauba operatiivne tarnimine kliendile on e-poe peamine nurgakivi. Kevadel tajusime kõik tarnefirmade kasvanud mahtude tõttu pikenenud tarneaegu. Soovitame kaupmeestel oma tarnepartneritega olla aktiivses kontaktis omamaks täpsemat ülevaadet tarnefirmade koormusest ja tarneaegadest. See info peaks operatiivselt jõudma ka e-poodi, et tellijad saaks sellega arvestada. Klientidel on oluliselt lihtsam arvestada pikenenud tarneajaga kui saada kaup kätte oodatust hiljem. Ausus ja läbipaistvus on usaldusväärse ja eduka e-poe lahutamatu osa.