Kroonakriis pani Eesti ettevõtte ka kodukamaral tegutsema. Eesti e-kaubanduses on olulisi kitsaskohti

Outvio on ettevõte, mis pakub e-kauplejatele rakendust, mis tegeleb just selle poolega, mis jääb peale tehingu sõlmimist. Logistika korraldamine on nende tugevus ja seda tehakse paberivabalt. Eestis kasvas hüppeliselt selle järgi vajadus kevadel, kui e-poed uppusid tellimuste alla. Tihti ei olnud neil tarne pool läbi mõeldud, laodki võisid olla valesti planeeritud. Nii hakkas juhtuma seda, et kliendid ei näinud oma tellitud kaupa nädalaid või kuid. Ka "rahu ajal" on Eestis e-kaubanduse kõige suurem probleem olnud kauba kätte viimise aeg. Lääneriikides on Amazon ja teised suured e-kaubamajad tugevamalt turul ja nemad on loonud ka standardi - kaup peab käes olema vähemalt 24 tunniga. Kui sa teed seda aeglasemalt, siis sinult ei tellita. Tiitson usub, et ka Eestisse on sama standard tulemas.

Outvio tõi oma tegevuse koroonasuvel Eestisse. Miks nii? Milliste muredega meie ettevõtted nende poole pöörduma hakkasid? Milliseid kitsaskohti meie e-kaubanduses veel näha on?

