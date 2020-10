Kuidas tarbija oma e-poodi ostlema saada?

E-kaubandus kasvas Eestis III kvartalis 60%. Ainuüksi pakiautomaatidesse on siseriiklikult saadetud 700 000 pakki rohkem kui aasta varem! Käesoleval hetkel ei kahtle ilmselt enam keegi e-kanalite olulisuses, kuid tähelepanuta jätavad Eesti kaupmehed selle, et e-kaubandus ei tunne piire ehk teisisõnu ei konkureeri sa mitte Eesti, vaid kogu maailma e-poodidega.

Enne pandeemiat tellisid eestlased üle poole kaupadest välismaistest e-poodidest, peamiselt Hiinast, mis pandeemia alguses kukkus pea nulli. Loodus tühja kohta ei salli ning tarbijate teadlikkus on muutunud – Hiina asemel on rohkem hakatud tellima Euroopa suurematest e-poodidest. Näha on selget trendi ja konkurente, tuleb maailma suurimatega rinda pista. Näiteks Lääne-Euroopas, kus tehakse 70% kogu Euroopa e-ostudest, on pandeemiaga muutunud tarbija teadlikkus – hinnatakse nii turvalisust, täpset ja kiiret transporti, kvaliteetseid pilte, toote kirjeldust kui ka lisaväärtusi. Tarbija tahab kohe suhelda.

Samuti on pikemaks muutunud klienditeekond. Enam ei piisa 1–2 reklaamist. Heaks digiturundamiseks on vaja uusi tööriistu ja nutikalt, läbimõeldult tegutseda.

Eesti E-kaubanduse Liit korraldab 12. novembril suure e-kaubanduse seminari Grow up, grow better, kuhu oleme koondanud teemad ja esinejad, pidades silmas tulevikku ja e-äri edu. Tule kuula e-trende, e-edulugusid, õpi tarbijaid ja uusi automaatturunduse tööriistu paremini tundma ning avasta, miks mõned on edukad ja mida nad teevad teistmoodi. Kokku on laval 13 esinejat ja 12 praktilist teemat. Soodne osalustasu kuni 18. oktoobrini, kohtade arv piiratud, registreeri end kohe ja telli arve e-postile.