Kuidas teha suurepäraselt toimiv e-pood? Ebavajalike andmete küsimine ja pikad ostu vormistamise lehed peletavad kunded minema

Grow up, grow better

Eestis on tuhandeid e-poode ja iga nädal avatakse kümneid uusi. Nende hulgas on nii alles alustavaid hobiettevõtteid kui ka jaekaubanduses tegutsejaid, kes otsivad digiväljundit ja uut klienti. Eduka e-poe tegemine nõuab pühendumist, head strateegiat ja taktikaid. Kõik algab aga kõige elementaarsemast, millest siinkohal ka ülevaate anname. Kliki julgelt ka linkidel, et teemade kohta täpsemalt lugeda.

Millisele platvormile e-pood rajada?

E-poe aluseks on platvorm ehk nö mootor, mis e-poodi töös hoiab. Siin on vaja kaupmehel teha esimene põhimõtteline otsus – kas kasutada pilveteenuseid nagu näiteks Shopify, Voog või ShopRoller, või võtta kasutusele serverisse paigaldatav platvorm. Viimaste hulgas on populaarsed näiteks WooCommerce ja Magento.

Üldjuhul on päris esimest e-poodi rajades mõistlik alustada pilveplatvormist. Nendele e-poe rajamine ei ole kuigi palju tehnilisi oskusi nõudev. Samuti ei pea vaeva nägema kujundusega, sest platvormid pakuvad valmis kujundusmalle, mida saab oma vajaduste järgi kohendada. Nii saab e-poe püsti paari päevaga.

Kuigi ka pilveplatvormidele on võimalik luua tuhandeid tooteid müüvaid e-poode, siis suuremat kaubavalikut pakkuvate poodide puhul eelistatakse tavaliselt serverisse paigaldatavat lahendust. Need võimaldavad ka paindlikumaid erilahendusi ja nii saab luua spetsiifilistele vajadustele vastavaid poode. Tavaliselt tähendab see ka arenduspartneri kaasamist. Hinnanguliselt ligi pooled aktiivsed Eesti e-poed kasutavad WooCommerce platvormi, mis on tõestanud end kui paindlik lahendus, mida kasutades saab luua väga erinevaid e-poode.

Erinevaid platvorme ja teenusepakkujaid võrreldes tuleb eeltööd tehes kindlasti veenduda, et nendel on võimalik pakkuda Eestis levinud makseviise ehk pangalinke ja teha liidestused kohalike tarnefirmadega. Maksekeskusel on täielik tugi Shopify, ShopRolleri, Voogi ja valiku teiste pilveplatvormidega, samuti arendatakse pidevalt WooCommerce, Magento, PrestaShop ja OpenCart pluginaid. Seevastu näiteks Wixile rajatud e-poes ei saa tõenäoliselt Eesti makseviise pakkuda.

Uuri platvormide kohta täpsemalt:

Millised on populaarseimad e-poe platvormid Eestis ja mis neid iseloomustab?

Kumba valida – Shopify või WooCommerce?

Disain, ülesehitus ja usaldus

Kui e-poe platvorm valitud, siis tuleb alustada poe loomisega. Disaini ja ülesehituse rolli on võimatu alahinnata. Potentsiaalsele kliendile tuleb hea mulje jätta sekunditega ja siin on kandev roll disainil selle mõiste laias tähenduses. E-poes liikumise ja ostu sooritamise kogemus peab olema võimalikult lihtne ja arusaadav. Ikka selleks, et klient leiaks kiiresti soovitud toote ning saaks ostu vormistada ilma takistusteta. Elementaarne on see, et tooted on loogiliselt grupeeritud, lihtsalt leitavad ning nende kirjeldused täpsed ja ammendavad. Kõik see peab olema tehtud esteetiliselt nauditavas vormis ja kirjavigadeta.

Katkised leheküljed, puudulik info ning häiriv disain kaotavad kliente kiiresti ja neid hiljem tagasi võita on keeruline.

Suurt rõhku tuleb panna ka kiirele ostu vormistamisele, kus klientidelt tuleb küsida ainult kõige vajalikumaid andmeid. Tarbetult pikad ostu vormistamise lehed ja ebavajalike andmete küsimine peletab kliendi eemale. Seepärast võiks kaaluda näiteks kiiret ostu vormistamist võimaldavaid one-page checkout lahendusi, nagu näiteks Simple Checkout.

Täiendavat lugemist disaini ja e-poe ülesehituse kohta:

10 asja, mis ajavad e-poe ostjad hulluks

Lihtsaid näpunäiteid disainimaks tulemuslikku e-poodi

Hea tootekirjeldus tekitab usaldust ja emotsioone

Milline disain haarab, milline peletab?

Maksekeskuse nõuded e-poodidele, müügitingimuste ja privaatsuspoliitika näidised

Makselahendus ja tarne

Eesti e-ostleja soovib maksta pangalingiga ning tellida ostud pakiautomaati. Selline kuldreegel kehtib enamike e-poodide ja nendes müüdavate kaupade kohta. Neid kaupu, mida pakiautomaati tellida ei saa, soovib ostja saada kulleriga.

Eestlane on pangalingiusku seega kindlasti peaks e-poes maksevõimalustena olema Swedbanki, SEB, LHV, Luminori ja Coopi pangalingid.

Samuti tasuks kallimaid kaupu müües pakkuda ostjatele võimalust tasuda kauba eest osade kaupa. Appi tõttavad siin järelmaks ja slice-tüüpi lahendused. Esimese puhul tasub klient kauba eest krediidiandjale kokkulepitud perioodi jooksul tasudes tavaliselt ka intresse. Slice-lahenduste puhul, kus ostukorvi hind jagatakse kolme võrdesse ossa, saab tasuda lühema perioodi jooksul, kuid seda intressivabalt. Mõlemal juhul ei pea kaupmees ootama osamaksete laekumist, vaid saab raha kohe kätte.

Eesti tuntuim järelmaksubränd on Holm Banki pakutav Liisi. Ostu eest saab kolmes võrdses osas intressivabalt tasuda Inbanki pakutava Indivy Slice 3 abil. Mõlemad makselahendused on kõigile Maksekeskuse kaupmeestele mugavalt kättesaadavad.

Kauba toimetamiseks ostjale on üldjuhul vaja liidestust vähemalt kolme tarnepartneriga – Omniva, Itella SmartPost ja DPD. Kõik need omavad Eestis olulist turuosa ja neil on tugev pakiautomaatide võrgustik. Samad ettevõtted pakuvad ka kullervedusid juhuks, kui kaup ei mahu pakiautomaati või on soov see kiiremini kätte saada. Eriti mugav on see, kui nii makseviisid kui tarne saab vaid ühe liidestusega.

Tasuta tarne pakkumine teatud tingimustel on saanud väga levinuks ja seda peaks püüdma pakkuda iga kaupmees.

Uuri täpsemalt makselahenduste kohta:

Milliseid maksevõimalusi oma e-poes pakkuda?

Osta kohe, maksa hiljem – kellele ja miks?

Mida peab kaupmees teadma tagastustest ning kuidas neid teha?

Turundus ja reklaam

Konkurentsitihedas e-kaubanduses ei saa loota, et inimesed tee Sinu poodi ise üles leiavad. Väga oluline on olla oma sihtgrupi jaoks pildil ning parimaid võimalusi pakuvad selleks sotsiaalmeedia ning otsingureklaamid. Masskampaaniad ei ole alustava e-äri jaoks just kuluefektiivseim viis klientide leidmiseks, samas kui kümneid tuhandeid kliente teenindavad poed võivad ka seda edukalt kasutada.

Alustavate ja väikeste poodide jaoks on ülimalt tähtis kuluefektiivsus ja siin peaks lähtuma reeglist – investeeri vaid sinna, kust tuleb raha tagasi. Seega tuleb oma turundustegevusi pidevalt mõõta ja panustada tegevustesse, mis töötavad. Et aga neid leida on vaja julgelt eksperimenteerida.

Turundusest ja reklaamist:

Influencer marketing – praktilised soovitused eduks

Ole valmis maratoniks

E-poe loomine võib olla küll sprint, ent edukas majandamine eeldab jaksu joosta tervet maratoni. Juba enne starti tuleb teha õiged valikud ja see eeldab hästi tehtud taustatööd. Seepärast tasuks enne tegutsema asumist panna paika plaan eesmärgi saavutamiseks ning valida vastavad tööriistad ja vahendid. Siis on e-poe loomine efektiivsem.