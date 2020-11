Miks ootab Eesti e-poodide tarnepoliitikat lähiajal ees kiire revolutsioon ja kuidas sellega kaasa minna ning konkurentsis püsida?

Eesti e-kaubandusturg on seni suuresti eksisteerinud ilma suurte rahvusvaheliste konkurentide sekkumiseta.

Kuigi läbi AliExpressi on siia viimastel aastatel sisse tulvanud tohutult odavat kaupa otse Hiinast, siis ei ole see tavaliselt selline toodang ja teenus, mis ohustaks kvaliteetset ja korralikku kaupa müüvaid kohalikke e-poode.

Aga nüüd on see aeg läbi.

Sellel suvel tuli suure jõukampaaniaga Eesti turule aboutyou.ee e-poega üks Saksamaa, ja kogu maailma, suurimaid e-jaemüüjaid Otto Group. Nende marketingikampaania on olnud nii võimas, et ilmselt mitte kellegi tutvusringkonnas ei ole nende sihtgruppi kuuluvat inimest, kes ei oleks sellest e-poest kuulnud või, veelgi enam, sealt juba ka midagi ostnud.

Kui tähelepanelikult jälgida, siis nende Eestis maandumise kampaania üks kõige olulisem sõnum on olnud tasuta tarne ja tasuta tagastuste pakkumine.

Tasuta tarne ja tagastused ongi üks Aboutyou brändi olulisim alustala üldse. Igal nende turul, mitte ainult siin. Täpselt sama kehtib ka Amazoni, kes sellel aastal avas meile oma seni kõige lähema turu Rootsis, ning Zalando puhul, mis juba pikemat aega tegutseb üle lahe Soomes.

Ja see kõik ei ole kogemata. Sellel on põhjus: tasuta tarne ja lihtsad tagastused müüvad.

Veelgi enam, tasuta tarne ning tagastused on asendamatu osa nende hiiglaste eduloost. See tähendab, et uus lahing siinsel e-kaubanduse tandril on siirdunud just sinna, kus seni on Eesti e-poed võtnud asja väga rahulikult – tarneahelasse.

Ostjad harjuvad alati kõige heaga väga kiiresti, mis tähendab, et tasuta tarne ja kerged tagastused on kohe-kohe saamas ka Eesti klientide jaoks ülitähtsaks detailiks ostuotsuse tegemisel. See tähendab näiteks, et tagastusteks PDF-failide täitmine ja kliendile kulleri otsimise kohustuse panemine ning aeglase tarne eest raha küsimine ei saa enam olla osa eduka e-poe tarnepoliitikast.

Aga milline on siis konkurentsivõimeline tarnepoliitika selles uues reaalsuses?

Tegelikult mitte midagi keerulist. Eduka tarnepoliitika võib kokku võtta 5 lihtsa punktiga:

Transpordi hind peab olema lihtsalt arusaadav ja ostjatele kergelt leitav. Kõige parem, kui see on alati e-poe ülaservas väikese banner’ina nähtav või iga toote juures välja toodud. Transpordi hindade ülesehitus peaks olema võimalikult lihtne. Kui tõesti ei ole võimalik pakkuda sama hinda iga tellimuse kättetoimetamiseks, peaks seda siiski võimalikult palju ühtlustama. Seda sellepärast, et igasugune lisavalik või -otsus ostu sooritamise käigus mõjub negatiivselt müügi lõpuleviimise tõenäosusele.

Tasuta transporti peaks pakkuma alati kui vähegi võimalik. Seda ei pea tegema iga väiksema ostusumma puhul, kuid alates teatud ostukorvi suurusest kindlasti. Tasuta transpordi pakkumine vähendab olulisel määral ostukorvi hülgamist ning sellele miinimumsuuruse määramine aitab tõsta keskmise ostukorvi suurust ja käivet.

Transport peaks olema võimalikult kiire. See tähendab seda, et tellimused peaks saama teele võimalikult kiiresti, kas samal või järgmisel päeval, ning et pakutud kullerteenus peab olema võimalikult kiire. Mida kiiremini kaup kohale jõuab, seda positiivsem on kliendi ostukogemus ja seda tõenäolisemalt sooritab ta kordusostu ja räägib sellest ka sõbrale. Kui kiire on kiire tarne? Enamasti järgmisel päeval kohaliku transpordi korral või 48–72 tunni jooksul rahvusvaheliste tellimuste puhul. Kiire tarne on oluline, kuna tõstab e-poe usaldusväärsust ja suurendab kordusostude arvu.

Kindlasti peaks olema rakendatud hästi töötav teavituste ja tracking-süsteem, mis hoiab kliendi informeeritud kogu tellimuse kättetoimetamise protsessi jooksul. Suur enamik kliente otsib e-poega kontakti just sellepärast, et nad tahavad teada, mis seisus on nende tellimuse täitmine. Kullerite poolt pakutavad teavitused ja tracking ei ole väga tihti piisavad ning mis peamine, need ei toeta sinu brändi ja turundust. Hästi üles seatud teavituste süsteem aitab vähendada klienditoe koormust, suurendab ostjate bränditeadlikkust ning, mis kõige olulisem, aitab pakkuda väga head ostukogemust, mis kliendi tagasi toob.

Lihtsad (ja tasuta) tagastused. Hetkel on Eesti e-kaubanduse maastikul tüüpiline, et tagastuseks peab klient täitma kirjaliku avalduse, otsima ise omale transpordi ja selle eest tasuma ning võibolla veel mõnest rõngast läbi hüppama. Selline süsteem on sujuva ostukogemuse pakkumisel suureks takistuseks. Tagastused on e-kaubanduses normaalsed ja ootuspärased ning nende mugav ja läbinähtav haldamine läbi iseteenindusliku tagastuste portaali on üks faktor, mis suurendab e-poodide läbimüüki kordades.

Aga kui kerge on seda kõike ka tegelikkuses rakendada? Võibolla isegi ootamatult kerge!

Kokkusattumusena tuli sellel suvel pea samal ajal Aboutyouga Eesti turule ka üks Euroopa parimaid tellimuste haldamise teenustarkvarasid Outvio, mis on loodud just selleks, et aidata igal e-poel, olenemata suurusest, e-kaubanduse hiiglastega konkurentsis püsida ja nendega võrdväärset tarne- ja ostukogemust pakkuda.

Outvio on tegutsenud Euroopa e-kaubandusturul juba enam kui kolm aastat ning aitab iga päev sadadel e-poodidel juhtida kogu oma tarneahelat, alates müügi toimumisest kuni kauba kättetoimetamiseni välja.

Ühe kõige lihtsama võimalusena tarneahela murekohad ühe hoobiga lahendada ongi teha oma e-poele tasuta Outvio kasutajakonto ja ühendada see paari minuti jooksul oma e-poe ning kulleritega, ja suurem töö ongi juba tehtud. Kõik muu on juba Outvio abiga business as usual – oma brändinguga tracking-leht, automaatsed teavitusmeilid, tagastuste portaal ning mitmed erinevad vahendid kogu tarneprotsessi kuluefektiivsemaks ja kiiremaks muutmiseks on siis vaid kliki kaugusel!

