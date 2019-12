7 nõuannet, kuidas valida investeerimiseks sobiv ühisrahastusplatvorm

1. Ühisrahastuse platvormidesse investeerimine on soovitatav ainult siis, kui saate aru ja oskate analüüsida ettevõtete finantsandmeid. Analüüsioskus tuleb kasuks ka siis, kui plaanite investeerida ainult eraisikutele antud laenudesse. Ettevõtete finantsandmete analüüsimise vajadus saab ilmsiks ettevõtteid rahastavate platvormide kontekstis. Pidage meeles, et kui kavatsete investeerida tagasiostugarantiiga tarbimislaenudesse, peate teadma, kes tagasiostugarantiid pakub. Miks? Sest tagasiostugarantii seab investori tagatiseta võlausaldajaks antud ettevõtte bilansis. Sellest tulenevalt peab investor aru saama, kas tagasiostugarantii on väärtuslik ja kas seda saaks reaalselt kasutada, eriti majanduslanguse perioodil. Seetõttu võime nõuda investoritelt, kes soovivad ettevõtteid kaasrahastada Capitalia platvormil, et nad demonstreeriks oma finantsandmete analüüsimise oskusi.

2. Teiseks, olge ettevaatlik platvormil toodud tootluste kalkulatsioonidega. Peaaegu alati pole see tõeline kasuminäitaja, kuna kasutatakse XIRR (laiendatud sisemise tootluse) valemit. See näitaja ei võta arvesse hilinenud makseid. Lisaks tuleb meeles pidada, et erinevalt pangahoiusest ei ole investeerimisplatvormile investeeritud raha kohe "välja võetav". See tähendab, et paratamatult võib platvormi kontol olla raha, mis ei teeni midagi. Samuti ei arvestata investeeringute valimise ja jälgimise ajakulu. Kindlasti tuleks uurida platvormi varasemat investeerimiskogemust ja statistikat. Kas ühisrahastuse platvormi halduril on usaldusväärne kogemus ja kas platvorm pakub piisavalt informatiivset statistikat? Sageli on ühisrahastuse platvormidel näidatud paljulubavad graafikud rahastatud projektide arvu ja summa kohta, kuid jäetakse avaldamata rahastatud portfelli kvaliteet.

3. Valige välja üks platvorm, mida uurite põhjalikult detailideni välja, selle asemel, et investeerida mitmel erineval platvormil. Tähtis on uurida ka platvormi õigusliku alust. Mis põhimõttel platvormil investeerimine toimub, millised volitused antakse platvormi haldurile laenude maksmata jäämise korral või platvormi maksejõuetuse muutumise korral, millises riigis on platvorm registreeritud ja kas see on reguleeritud? Ideaalis tuleks enne lepingu sõlmimist konsulteerida juristiga. Peate saama ettekujutuse sellest, millised õiguslikke vahendeid kasutatakse finantseeritud laenu tagasinõudmisel või platvormi enda kohustustega seotud probleemide korral.