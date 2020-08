Aasias kukkusid börsid koroonaviiruse piirangute tõttu

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Inimene möödub Indoneesia börsihoonest Foto: Scanpix/ AFP

Et Filipiinidel ja Indoneesias on toimunud järsk koroonaviirusesse nakatumise kasv, teatasid antud maad, et kehtestavad pealinnades liikumispiirangud.