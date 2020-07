Apple tükeldab ootamatult aktsiad. Miks see hea on?

Apple teeb neli ühele aktsiaspliti, mis tähendab, et investorid saavad iga olemasoleva aktsia kohta kolm aktsiat juurde. Selle tagajärjel aktsia hind kukub, kuid aktsiate turuväärtus peaks jääma enamvähem samaks.

Aktsiate tükeldamisi tehakse sageli siis, kui aktsia hind on tõusnud väga kõrgele. Suur hinnalipik võib muuta aktsiad paljudele kättesaamatuks. Ka siis, kui inimene tahaks osa raha aktsiatest välja võtta, ei pea suurema arvu aktsiate juures kõiki väheseid aktsiad müüma, saab müüa ka osa aktsiaid.

Apple'i aktsia on tänavu tõusnud 31 protsenti. See on tõstnud aktsia hinna ligi 408 dollarini. Kümne aasta eest maksis aktsia vähem kui 50 dollarit tükist. Apple'i turuväärtus on kerkinud ligi 1,7 triljoni dollarini.

Aktsiate tükeldamine toimub 24. augusti börsipäeva lõpus. Siis saab iga sel ajal Apple'i aktsionär iga aktsia kohta kolm tükki juurde. Kui varem oleks aktsiate tükeldamisel olnud selgelt positiivne mõju, siis nüüd on see muutunud veidi kaheldavamaks. Mitmed väärtpaberivahendajad lubavad osta aktsiaid ka osaliselt, näiteks 5 dollari eest, mis annaks umbes 0,012 Apple aktsiat.

Apple jaoks pole aktsia tükeldamine midagi uut siin päikese all. Wall Street Journali andmetel on see juba viies aktsiate tükeldamine. 2014. aasta juunis tükeldati aktsia 7:1, 28. veebruaril 2005 2:1 nagu ka 21. juunil 2000 ja 16. juunil 1987.