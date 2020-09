Arco Vara endise juhi firma jõudis esimese Eesti ettevõttena Frankfurdi börsi põhinimekirja

Tarmo Sild. Foto: Jake Farra, Foto - Jake Farra

Eesti päritolu rahvusvahelise finantstehnoloogia ettevõtte IuteCrediti võlakirjad on nüüdsest kaubeldavad Frankfurdi börsi nn reguleeritud turul ehk põhinimekirjas. Tegemist on esimese Eesti ettevõttega, mis on kantud Frankfurdi börsi põhinimekirja.