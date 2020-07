Arco Vara: jooksva aasta peamiseks küsimuseks on millisesse arendusse suunata kapitali

Arco Vara juhatus on teise kvartali jooksul saanud kinnitust, et tänane olukord erineb paljuski eelmisest kriisist, mida kinnitab turuaktiivsuse tõus juunis ja erakordselt aktiivne juuli. Seega on juhatuse vaade Eesti arenduste osas optimistlik, aga tervishoiu seisu arvestades Bulgaarias konservatiivne.

Tulemused teises kvartalis positiivseid üllatusi ei toonud. Seoses Covid-19 jätkuva puhanguga kvartali alguses, oli kinnisvarasektori müügitempo võrreldes paari eelneva aastaga selgelt aeglasem. Siiski on õnnestunud kõik arendused hoida kindlalt ehitusgraafikus ja tööd kordagi seiskunud ei ole.

Kodulahe projekti kolmandast hoonest on aruande valmimise hetkeks eelmüüdud ligikaudu 50% korteritest, mille müügitulu on oodatud 2021. aasta esimeses kvartalis. Hoone ehitus on plaanipärane. Algamas on Kodulahe projekti IV ning V hoone ehitushanke koostamine - ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna saavutamisest.

Tartus Kodukalda 30 korteriga arenduses käib ehitus vastavalt graafikule ja eelmüügilepingud on sõlmitud 13 korteri müügiks. Müügitulu on oodatud 2020. aasta neljandas kvartalis.

Bulgaarias Iztok Parkside kortermajad ei ole saanud kasutusluba, kuid klientide huvi on püsiv, mida kinnitab ka asjaolu, et 85% korteritele on sõlmitud eelmüügilepingud. Jätkuvalt probleemiks olevate juurdepääsutänavate teemal loeme positiivseks uudiseks, et kõnealused tänavad on kantud Sofia linna omandisse, tänu millele saab sel aastal võimalikuks kasutusloa taotluse esitamine vajalikele ametkondadele. Samas peame arvestama, et Bulgaarias kasvuteel olevad Covid-19 juhtumid võivad kasutusloa protsessi aeglustada.

Madrid BLVD hoones lõpetati Covid-19 poolt kaasa toodud majanduslike raskuste tõttu mõne ettevõttega üürilepingud, kuid Bulgaarias asuv meeskond on taas saavutanud rentnikega ligikaudu 95% täituvuse.

Ettevõtte teise kvartali käive kasvas aastaga 440 000 eurolt 782 000 euroni. Puhaskahjum vähenes samal ajal 174 000 eurolt 69 000 euroni.