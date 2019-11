Arco Vara tunnistab: kukkusime Bulgaarias läbi

"Sellega seonduv ebakindlus projekti ajakava planeerimisel ning kahju omakapitali tootlusele ja rahavoogudele ei ole praeguseks enam proportsionaalne lõppkasumi suurusega, mida me siiski loodame saavutada. Samuti on ilmne, et iga lubadus, mille juhatus aktsionäridele ajakava osas annaks, ei ole nendel asjaoludel usaldusväärne. Me anname endast parima, kuni see on lahendatud," märkis Sild. "Neljanda kvartali osas võib märkida, et Kodulahe päästab Arco Vara aasta. Kodulahe 2. etapi korterite üleandmine klientidele on alanud ning me võime oodata aasta lõpuks kasumlikku neljandat kvartalit. Samuti on grupp üle vaatamas oma kulubaasi, kavatsusega kärpida kulusid veel 10% võrra aasta baasil."

Kolmas kvartal lõppes graafikus Kodulahe ehitustöödega, maksvate rentnikega täidetud Madrid Blvd hoonega ning kahe alustatud ehitusega Eesti arendusprojektides, kokku 80 korteriga.

Kolmanda kvartali käive kukkus aastaga 62 protsenti, 0,5 miljoni euroni.

Kolmanda kvartali kahjumiks kujunes 174 000 eurot. Mullu samal ajal teeniti 42 000 eurone puhaskasum.