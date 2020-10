ÄRILEHE KOMMENTAAR | Teise samba muutmine avab laiemad võimalused, aga tekivad ka ohud

Teise pensionisambaga liitunud peavad enda jaoks läbi mõtlema, kas jätkata teises sambas raha kogumist või mitte.

Igaüks saab ise võimaluse raha paigutada

Pensioni investeerimiskonto võimaldab inimestel hakata ise raha paigutama, ilma teisest sambast raha välja võtmata. Nii saavad inimesed ise hakata väärtpabereid valima ning ostu- ja müügiotsuseid tegema. Siis sõltutakse enda osavusest ja finantsturgudel toimuvast. Ise otsustamine ei sobi igaühele, kuid enda finantskirjaoskust võiks hakata huvi korral juba praegu kasvatama.

Pensioni investeerimiskontole pensionifondidest raha ülekandmiseks saab hakata avaldusi esitama hiljem kui raha kättesaamise avaldusi. Pensioni investeerimiskonto avaldusi saab hakata esitama tuleva aasta aprillis ja pensionifondidesse kogunenud raha jõuab pensioni kontole järgmise aasta septembris. Siis hakkavad laekuma sinna ka 2+4 sissemaksed.

Kes on seniste oludega rahul, saavad jätkata nagu varem

Kes leiavad, et see väärtpaberite ja investeerimise imepärane maailma on selgeks tegemiseks liiga keeruline, saavad jätkata pensionifondides ning nad ei pea seoses pensionireformiga midagi tegema.

Raha väljavõtul läheb maha tulumaks

Neile, kellel on suur rahaline kitsikus, saavad raha välja võtta, esitades selleks järgmisel aastal avalduse. Kõige varem saab raha kätte septembris, avaldusi saab hakata andma jaanuarist. Arvestada tuleb sellega, et kogunenud summalt peetakse kinni tulumaks.

Seni kogunenu saab säilitada ja peatada vaid uued sissemaksed

Võimalus on ka säilitada senised pensionifondi investeeringud, kuid lõpetada sinna uued sissemaksed.

Kui aga uued sissemaksed peatada või kogunenud raha välja võtta, siis kümme aastat ei saa teise sambaga liituda.

Raha väljavõtu mõistlikus oleneb raha kasutamisest

Ei saa öelda, et näiteks kõrge intressiga laenude tagasimaksmiseks ja isiklikust võlakriisist väljatulekuks on teisest sambast raha väljavõtt halvim valik. Arvestada tuleb, et siis on seni aastakümneid vaikselt pensioniks korjatud raha lõplikult läinud ja tuleb ise leida võimalused pensioniks lisaraha korjata või jääda lootma riigi makstava pensioni peale.