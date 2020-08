Ehkki turundusmeeskonna palkamine viitaks justkui, nagu oleks Lidli avamine üha lähemal, ei ole firma ikka valmis välja ütlema, millal täpselt Eestis alustatakse.

Paeguseks tundub on sisuliselt kindel, et varem või hiljem on odavkett Eestisse tulemas.

