Baltika e-käibe osa müügis on peaaegu kahekordistunud

Novembri keskpaigast müüakse Montoni, Baltmani ja Ivo Nikkolo rõivaid lisaks kauplustele ja e-poele andmorefashion.com ka Leedu suurimast veebikaubamajast pigu.lt ja moe-otsingumootorist GLAMI.

"Esimesena alustame Baltikumi-üleselt koostööd Pigu Grupiga ehk hakkame asuma Kaup24.ee, Pigu.lt ja 220.lv veebikaubamajades. Lisaks nendele võib kogu Baltikumis Baltika brändide rõivaid leida ka Tšehhist alguse saanud ning ühe kiiremini areneva platvormi GLAMI moe-otsingumootorist. Meie eesmärk on laiendada meie digi-võrgustikku nii, et tarbija saaks võimalikult mugavas ning endale sobivas keskkonnas ostu sooritada," kommenteeris Baltika e-kanalite juht Roger Puks.

E-kanalite juhi sõnul on laienemine rahvusvahelistele veebikaubamajadele tõenäoliselt efektiivseim võimalus tootesortimendiga uuele turule sisenemiseks ja toodetega testimiseks. "Pigu on meie jaoks kõige kõrgema potentsiaaliga koht, et end Leedu turul nähtavaks teha. Seal on nende positsioon veebikaubamajana tugevaim," märkis Puks. GLAMI-t nimetab juht pigem moe-otsingumootoriks, kuna klient suunatakse alati tootelt kaupleja e-poodi ning ostuprotsessi võtab kaupleja üle. „GLAMIga alustame küll oma koduturgudel Baltikumis, kuid pikas perspektiivis plaanime oma digitaalset olemasolu laiendada ka mujale Ida-Euroopasse."

Baltika Grupi juhatuse liikme ja tegevjuhi Flavio Perini sõnul on liikumine rahvusvahelistele platvormidele oluline äriline samm, mis võimaldab saada palju väärtuslikku infot uute turgude ning laienemisvõimaluste kohta. "Juba lähikuudel plaanime alustada koostööd veel mitme Euroopa partneriga," lisas ta.

Loo toimetaja on Baltika aktsionär.