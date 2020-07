Baltika juht: jätkame jõuliste muudatustega. Koroonaviirus mõjutas meid kõige rohkem Eestis

"Poolaasta nõrk regulaarne äritulemus on seotudülemaailmse COVID-19 pandeemia välja kuulutamisega ning sellest tulenenud

poodide sulgemisega ligi kaheks kuuks," märkis Baltika.

Ettevõte on võrreldes eelmise aastaga vähendanud esimesel poolaastal püsikulusid üle kolme miljoni euro.

Baltika juhi Flavio Perini sõnul on turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist ning COVID-19 kriisi jooksul on ettevõte astunud jõulisi samme, et võrreldes esialgu planeerituga püsikulusid kiirendatud tempos ja proportsionaalselt müükide kaotusega vähendada.

„Baltika fookuses on püsikulude vähendamine ja müügitulu tõstmine nii füüsiliste poodide kui ka e-poe kaudu. Kindlasti hindame ka füüsiliste poodide võrgustikku ja muudame selles osas senist strateegiat, märksõnaks on siinkohal kõikide müügikanalite integreeritus, mida peab toetama hästi toimiv IT ja logistika. Selle kõige juures on oluline, et meie tooted kõnetaks tarbijaid. Tegeleme aktiivselt tooteportfelliga ning valmistume järgmisteks hooaegadeks,“ kommenteeris Baltika juht ettevõtte järgmisi samme.

„Kõikide nende oluliste muudatustega parandame aasta lõpuks ettevõtte rahalist seisu ning see on oluliseks tõukeks finantsiliselt jätkusuutlikule ärimudelile, mis võib omakorda avada võimaluse tulevikus rahvusvaheliselt kasvada,“ lisas ta.