Baltika kahjum kuivas kokku

Baltika fookuses on püsikulude vähendamine, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 2,2 miljoni euro võrra.

Käive vähenes 42 protsenti, 5,66 miljoni euroni. Käibe vähenemise peamine põhjus otsus lõpetada brändide Mosaic ja Bastion tegevus. Suurima brändi Montoni jaemüügitulu vähenes samal perioodil 7%. Äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist, teatas ettevõte börsile.

Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 829 000 euro võrra. Kooskõlas restruktureerimisplaaniga on Baltika grupi peakontori töötajate arv kvartaliga vähenenud 19 inimese võrra.