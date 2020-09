Baltika poemüük läks hästi, aga e-pood sai tagasilöögi

"Võrreldes plaaniga on oluliselt kasvanud brutorentaablus," ütles Baltika juht Flavio Perini. "Oluline on ka see, et meie laovaru on aastaga kahanenud umbes 30 protsenti."

Ta seletas, et põhiliselt vedasid paranemist füüsilistes poodides müük Baltimaades. Kuna e-poes on olnud palju kauba tagastamisi, oli ettevõte sunnitud vähendama oma e-poe müüki.