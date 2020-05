Baltika tulemused halvenesid oluliselt

Ettevõtte esimese kvartali müük vähenes 34 protsenti, 6,1 miljoni euroni. Puhaskahjum kasvas 72 protsenti, 2,5 miljoni euroni.

Esimese kvartali negatiivne majandustulemus on tugevalt mõjutatud nõrgast märtsikuust, mida põhjustas ülemaailmne COVID-19 pandeemia välja kuulutamine. Jaanuari- ja veebruarikuu majandustulemused vastasid ettevõtte prognoosidele, teatas kompanii börsile.

„Negatiivsed müüginumbrid on rahvusvahelises moeäris tänavu aasta paraku vältimatud. Baltika vaates on oluline, et meil on pankade, investorite ja võlausaldajate toetus strateegilise pöörde elluviimiseks ning ettevõttel on head eeldused muutuda kiiresti kasumlikuks,“ ütles Baltika juht Flavio Perini ettevõtte majandustulemusi kommenteerides.

Kõige teravamalt avaldas COVID-19 esimeses kvartalis mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu valitsuse korraldustest suleti alates 16. märtsist kõik kauplused, 27. märtsist suleti valitsuse otsusega kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis olid kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja suletud nädalavahetusel.

Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust esimesel kvartalil negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Ülaltoodud raskuste ületamiseks alustas kohus AS Baltika saneerimismenetlust 26. märtsil 2020.

