Bigbank: olukorra halvenedes hakkavad inimesed hoiustamise vastu üha suuremat huvi tundma

„Väga keeruline on täna inimestel leida head investeerimisvõimalust, sest valitseb olukord, kus aktsiaturgusid iseloomustab suur emotsionaalsus, kinnisvarahinnad on veel kõrgel ning keegi ei oska öelda, mis edasi saab või kuhu suunas majandus liigub,“ sõnas Jonna Pechter. „Täna on väga hea aeg oma raha hoiustamiseks. Odavalt kinnisvara või aktsiaid osta veel ei saa ja nii hull olukord veel pole, et peaks raha väärismetallidesse paigutama. Pangakontole raha vedelema jätta pole ka mõtet, sest arvelduskontode intressid on täna enamikes pankades 0-0,15%.“

„Ebakindlal ajal on pea kõikide inimeste mureks see, et kogutud vaba raha niisama lihtsalt ära ei kuluks, või see, et langev aktsiaturg sääste ära ei sööks,“ lausus Jonna Pechter. „Vaba raha soovitakse paigutada kindlasse kohta ja see võiks ka veidi lisaks teenida, raskel ajal hea seegi, kui intressi protsent on võrdne või natuke suuremgi kui inflatsioonil, nii säilib kogutud summa ostujõud. Erinevalt kõigest ebakindlast ja kiiresti muutuvast meie ümber on tähtajalise hoiuse intress fikseeritud.“

„Olukorras, kus erinevate fondide väärtused langevad ja kinnisvarahindadest hakkab vaikselt õhk välja vuhisema, otsivad inimesed eelkõige kindlust,“ ütles Jonna Pechter. „Selle kindlustunde tagamiseks on Eesti riik loonud Tagatisfondi, mis tagab kõikide pankade eraisikute hoiused kuni 100 000 euro ulatuses. Tagatisfondi kaitse ei laiene hoiu- ja laenuühistute hoiustele, seetõttu võib sealt leida küll kõrgemaid hoiuseintresse, aga kui ühistu sattub makseraskustesse, siis sealt oma raha tagasi saada ei pruugi.“