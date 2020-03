Börsidel käib rahulik langus

Euroopas on juhtivate aktsiaindeksite päevane langusprotsent kuni kaks protsenti. Erandiks on koroonaviirusest valustalt pihta saanud Hispaania, kus langus on 2,7 protsenti.

Ka Tallinna börsil käib langus. Aktsiaindeks OMXT langes ennelõunal 1,5 protsenti.

Kõvasti kaubeldi LHV aktsiaga, mille käive ulatub 361 489 euroni. Aktsia langes 4,8 protsenti, 10 euroni.

Üle saja tuhande euro on ka Tallinna Sadama aktsia käive. See aktsia langes 2,5 protsenti, 1,55 euroni.

Börsilt ei puudu ka tõusjad. Suurim tõusja on väikese käibega saneerimise all oleva Baltika aktsia. Selle väärpaberi hind tõusis 1347 eurose käibe juures 15,3 protsenti, 0,098 euroni.