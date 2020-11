Danske Bank saab 10 000 kliendile valeinfo jagamise eest 1,2 miljonit eurot trahvi

Pank soovitas ja müüs oma klientidele Flexinvest Fri nimelist investeerimiskanalit, kuigi juba 2017. aastal oli pank teinud arvutused ja teadis, et investeering on negatiivse tootlusega olnud juba viis aastat. Kliente sellest aga ei teavitatud.

„On oluline, et kilndid saaksid olla kindlad, et saavad Taani pankadelt korrektseid nõuandeid. Sellised juhtumid on väga tõsised, sest murendavad klientide usaldust finantssüsteemi vastu,“ märkis prokuratuur.