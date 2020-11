Dow möödus esmakordselt suurest verstapostist. Uus piir on alistatud

Indeks kerkis eile 1,5 protsenti, 30 046 punktini. Investorid leidsid, et maailma majanduse väljavaade on oluliselt paranenud. Neile meeldis, et algas formaalne USA presidendiks valitud Joe Bidenile võimu üleminek ning üha enam ollakse kindlad, et COVID-19 vaktsiin on varsti valmis ja tekitab uue aktsiate ostuisu.

Kuuldavasti plaanib Biden nimetada rahandusministriks keskpanga endise juhi Janet Yelleni. See rõõmustas investoreid. Tegemist oleks USA ajaloos esimese naisrahandusministriga. Lisaks Dow tööstuskeskmisele tegi ka S&P 500 1,6 protsendise tõusuga uue tippmargi 3635,41 punktil.

„Investorite meelestatus on väga positiivne," ütles IG Australia turuanalüütik Kyle Rodda Reutersile. „Raske kuu on läbi saamas ja invesorid hakkavad kaaluma, kas õhus on eufooria alguse märke. Samal ajal võib turult oodata lühiajaliselt mõningast tagasilööki."

Ta märkis, et kui pandeemia riskid on mõne kuuga laualt maas, siis investorid on valmis vaatama kaugemale ja positsioneerima oma portfelle pandeemiajärgse maailma valguses.