Ebatavaline areng. Coop Pank avas klientidele võimaluse krüptovaluutat osta ja müüa

Muudatus võimaldab Coop Panga era- ja äriklientidel teha oma arvelduskontolt ülekandeid krüptovaluutade ostuks ning võtta vastu ülekandeid krüptoraha müügist. „Ehkki pangad suhtuvad krüptovaluutadesse rahapesuriski tõttu endiselt väga ettevaatlikult, leidsime, et täna pole enam põhjust keelata klientidel Coop Pangas oma tarbeks krüptoraha ostmist ja müümist," ütles Coop Panga juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe.

Ta lisas, et viimasel ajal on institutsionaalsete investorite huvi ja usaldus krüptorahade, eelkõige bitcoini vastu kasvanud. Selle tõestuseks on kasvõi see, et meie regioonis on loodud nii mõnedki krüptorahadele spetsialiseerunud fondid (COINXBE ja COINETHE), millega kaubeldakse ka Stockholmi börsil.

Muudatus ei puuduta siiski krüptoraha rahakotiteenuste pakkujaid ja muid vahendajaid, kes võtavad raha kolmandatelt isikutelt, eesmärgiga soetada selle eest krüptovaluutasid. „Teenusepakkujatele jäävad kehtima senised rangemad reeglid, mille kohaselt ei saa nad ka edaspidi kasutada Coop Panga platvormi, sest sellise tegevuse jaoks on tarvis eraldi tegevusluba. Krüptoraha on seotud kõrgema riskiga ja selle maandamiseks on pankadel kohustus välja töötada asjakohased meetmed, monitooring, protseduurid ja koolitada sellise riski käsitlemiseks välja ka personal," selgitas Mäe.

Coop Pank ei hakka krüptoraha vahendama, aga me lubame klientidel teha krüptoraha ostmisel ülekandel ja nende müümisel raha kontole kanda," ütles Coop Panga juht Margus Rink Ärilehele.

Väärpaberitehinguid - ja kontosid ei kavatse Coop Pank pakkuma hakata, kuna pole näha selle ärilist tasuvust.

"See on nagu punane ookean, kus neli teenusepakkujat tegutsevad nii et veri lendab, langetades kogu aeg teenustasusid," märkis ta.