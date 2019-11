Eestlased peavad rikastumisvõimalusest suu puhtaks pühkima

Investorid on mõnevõrra segaduses seoses septembris ettevõtte naftatöötlustehaseid tabanud drooni- ja raketirünnakutega, mis häirisid rängalt naftatootmist. Siiani pole teada, kui suurt osa ettevõtest aktsiapakkumises müüakse ning millal müük toimub.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman on märkinud, et ta tahab, et ettevõtte oleks väärt kaks triljonit dollarit. Saadavaid miljardeid soovitakse kasutada selleks, et vähendada riigi sõltuvust nafta- ja maagaasitööstusest.

Reuterile rääkisid anonüümsust palunud allikad, et Aramco võib esialgu pakkuda umbes 1-2 protsenti aktsiatest, kaasates 20-40 miljardit dollarit. Kui tehing oleks suurem 25 miljardist dollarist, löödaks 2014. aasta rekordpakkumine, kui pakuti Hiina e-äri gigandi Alibaba aktsiaid.

Jätkuvalt on plaanis korraldada ka aktsiate rahvusvaheline pakkumine. Kompanii juht Tasir al-Rumayyan ütles, et otsus tehakse tulevikus, kuid ajast ega kohast, kus välisbörsile aktsiat tulevad, ta veel rääkida ei soovinud.

Aramco avaldas üheksa kuu tulemused, mille kohaselt ettevõtte puhaskasum vähenes aastataguselt 83,1 miljardilt dollarilt 68,2 miljardi dollarini.

2016. aastal, kui nafta oli 13-aasta odavaim, ulatus Amaco aastakasum kõigest 13 miljardit dollarit, kuid 2018. aastal ettevõtte võlakirjade börsile tulekul ulatus aastakasum 111 miljardi dollarini.

Reuters arvutas 2019. aasta kolmanda kvartali tulemused välja, saades kvartalikasumiks 21,1 miljardit dollarit. USA naftagigant Exxon Mobil teenis samal ajal kõigest veidi üle kolme miljardi dollari.