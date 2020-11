Eften võttis hooldekodud sihikule

EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõtja EfTEN SPV19 OÜ allkirjastas võlaõigusliku ostulepingu Tallinnas Hunditubaka tee 12 / Karukella tee 5 asuva kinnistu omandamiseks OÜ-lt Arca Varahaldus. 2020. aasta lõpus valmib kinnistul hooldekodu, mis antakse pikaajalisele üürile Pirita Kodu OÜ-le. Tegu on esimese hooldekoduga fondi portfellis, teatas ettevõte börsile.

„Pirita pansionaadiga siseneb EfTEN selge tulevikuperspektiiviga valdkonda, kuna vajadus hoolekandeteenuste järele kasvab pidevalt,“ ütles EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse liige Viljar Arakas.

Pirita pansionaadi ehitustööd algasid 2019. aasta sügisel ning viiakse lõpule käesoleva aasta detsembris. Pansionaadi kinnistu asub Pirita jõe ürgoru ning uue elurajooni lähedal. Kinnistu suurus on 13 270 m2. Kogu ehitatava hoone pindala on ca 6 000 m2.

Pansionaadis saavad olema kohad 250 kliendile. Lisaks hakatakse hoone eraldi osas osutama teraapiateenuseid nii eakatele kui ka lastele, kuna on olemas spetsiaalsed ruumid kahe basseiniga, et viia läbi võimlemise, jooga, vesivõimlemise jt seansse.

Pirita pansionaati hakkab opereerima Pirita Kodu OÜ, kellega sõlmiti üürileping 10 aastaks, võimalusega pikendada seda 10 aasta võrra. Üürnik alustab üüri tasumist alates 1. aprillist 2021 ning käivitusperioodil suureneb üür järk-järgult, saavutades täismahu alates 1. jaanuarist 2022.

Tehingu hind käibemaksuta on 6,2 miljonit eurot ning poole sellest moodustab investeering fondi omakapitali ja teise poole, s.o 3,1 miljonit eurot, EfTEN SPV19 OÜ võetav laen. Tehingut finantseerib Swedbank. Tehingu rahaline maht moodustab 4% fondi tänasest varade mahust. Esimese täistegevuse aasta pangafinantseeringu võimenduseta üüritulu tootlus on 7% aastas. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik Eesti Konkurentsiameti nõusolek, misjärel sõlmitakse kinnistu omandi üleandmiseks asjaõigusleping.

Kuna EfTEN Real Estate Fund III AS on täies mahus eelnevalt investeerinud eelmistes aktsiaemissioonides kaasatud omakapitali, laenab fondi emaettevõtja tehinguks vajaliku omakapitali sildfinantseeringuna Swedbankist kogusummas 3,1 miljonit eurot. Vastav laen makstakse tagasi 2021. aasta kevadel korraldavast aktsiaemissioonist laekuvate vahendite arvelt. Aktsiaemissiooni täpse mahu ja muud ärilised tingimused otsustab fondi juhtkond 2021. aasta esimese kvartali lõpuks ning esitab vastava ettepaneku korralisele aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.